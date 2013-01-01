В Приморье первый в истории российский плавучий космодром «Морской старт» подал заявку в ОЭЗ



В порту Славянка Приморского края на Славянском судоремонтном заводе успешно пришвартовалось сборочно-командное судно Sea Launch Commander для первого в мире плавучего космодрома, выкупленного у США крупнейшим частным российский авиаперевозчиком S7 Group. Его дочернее предприятие Космический центр «Морской старт» подало заявку на включение в число резидентов Свободного порта Владивосток. Это позволит осуществить работы по переоснащению комплекса новым оборудованием с помощью мер господдержки.

В конце марта на завод также прибудет из США судно Хin Guang Hua со стартовой платформой морского базирования. Среди выкупленных у группы Sea Launch активов плавучего космодрома «Морской старт»: корабль Sea Launch Commander, морская пусковая платформа Odyssey и наземный комплекс.

«Морской старт» – первый в истории коммерческий международный проект создания и эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. Основная цель проекта – оказание услуг на коммерческой основе по запуску космических аппаратов на геостационарную орбиту с мобильной морской стартовой платформы.

Космический центр «Морской старт» был зарегистрирован в России в феврале 2020 года (Приморский край, пос. Славянка).

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ