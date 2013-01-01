ТОП-10 достижений недели: как в России инвестировали в Дальний Восток, открывали аэропорты и школы?
Сен 6
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На этой неделе внимание всей России сконцентрировалось на Дальнем Востоке, где в рамках юбилейного V Восточного экономического форума (ВЭФ), проходившего 4-6 сентября во Владивостоке, было заключено более 270 инвестиционных контрактов на 3,4 триллиона рублей. Компании из Индии, Китая, Японии и других государств проявили огромный интерес к российским проектам. Тем временем в нашей стране начался новый учебный год: открылись сотни школ и образовательных учреждений. Одно за другим запускались новые производства. Заработали новые пассажирские терминалы в крупных аэропортах. Стартовали проекты по развитию международных туристических объектов в уникальных природных зонах России.
1 В Хабаровском крае построят крупнейший в мире метаноловый завод стоимостью 740 млрд рублей совместно с компанией из Гонконга
- В Приморье в порту «Восточный» удвоили мощности угольного комплекса и отправили первое судно в Индию
- В Приамурье запустили самое мощное в России производство золота из упорных руд
- В Башкирии геопарк «Янган-Тау» первым в России вошел в глобальную сеть ЮНЕСКО
- В Бурятии дан старт строительству горно-обогатительного комбината «Озерный» за 74 млрд рублей
- На Курилах запущен крупнейший в России рыбоперерабатывающий завод стоимостью 6,4 млрд рублей
- На Ямале дан старт строительству подводного газопровода через акваторию Обской губы
- На Камчатке создадут курорт международного класса с объемом инвестиций 39 млрд рублей
- В Ставропольском крае открыли терминал прилета в аэропорту г. Минеральные Воды им. М.Ю. Лермонтова
- В Краснодаре открыли мега-школу на 3000 мест с планетарием и тремя спортзалами за 1,1 млрд рублей
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»
6 Сен 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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