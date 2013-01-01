ТОП-10 достижений недели: как в России инвестировали в Дальний Восток, открывали аэропорты и школы?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе внимание всей России сконцентрировалось на Дальнем Востоке, где в рамках юбилейного V Восточного экономического форума (ВЭФ), проходившего 4-6 сентября во Владивостоке, было заключено более 270 инвестиционных контрактов на 3,4 триллиона рублей. Компании из Индии, Китая, Японии и других государств проявили огромный интерес к российским проектам. Тем временем в нашей стране начался новый учебный год: открылись сотни школ и образовательных учреждений. Одно за другим запускались новые производства. Заработали новые пассажирские терминалы в крупных аэропортах. Стартовали проекты по развитию международных туристических объектов в уникальных природных зонах России.

1 В Хабаровском крае построят крупнейший в мире метаноловый завод стоимостью 740 млрд рублей совместно с компанией из Гонконга

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»