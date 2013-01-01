В Бурятии дан старт строительству горно-обогатительного комбината «Озерный» за 74 млрд рублей
Сен 6
В Республике Бурятия на базе месторождения труднообогатимых полиметаллических руд Озерное ООО «Озерная горнорудная компания» реализует проект создания предприятия по добыче и переработке свинцово-цинковой руды мощностью 8 миллионов тонн в год. Объем частных инвестиций в проект составит более 74 млрд рублей, будет создано свыше 2,3 тысячи рабочих мест. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.
Соответствующее соглашение подписано на Восточном экономическом форуме-2019. «Мы окажем содействие в получении государственной поддержки, необходимой для успешной реализации этого сложного и масштабного проекта», - отметил генеральный директор генерального директора АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Леонид Петухов.
Кроме добычи и переработки свинцово-цинковой руды, на Озерном ГОКе планируется производство цинкового и свинцово-серебряного концентратов.
ООО «Озерная горнорудная компания» в настоящее время принадлежит частной компании с ограниченной ответственностью «Роз Майнинг Би.Ви.» (Нидерланды).
Республика Бурятия, Дальневосточный федеральный округ
6 Сен 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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