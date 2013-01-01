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В Краснодаре открыли мега-школу на 3000 мест с планетарием и тремя спортзалами за 1,1 млрд рублей

Сен 2
Москва Центральный федеральный округ
В Краснодаре открыли мега-школу на 3000 мест с планетарием и тремя спортзалами за 1,1 млрд рублей

В Краснодаре в Московском микрорайоне 2 сентября состоялось открытие новой школы, крупнейшей в краевом центре. Стоимость объекта составила 837 млн рублей, еще 265 млн рублей направили на приобретение оборудования. На празднике Первого звонка присутствовали полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава города Евгений Первышов.
В новом образовательном учреждении сформировали 103 класса, в том числе - 19 первых. Всего в школу принято 3077 учащихся. Территории школы охватывает более 2,6 гектаров, трехэтажное здание занимает площадь 21,1 тыс. кв. метров.

Здесь есть купольный и виртуальный планетарии, классы робототехники, лаборатория для 3D-моделирования, издательский центр. Актовый зал рассчитан на 500 мест, столовая с собственным пищеблоком - на 600 мест.

Обустроены три спортзала со скалодромом, беговыми дорожками и велотренажерами. Во двое оборудованы футбольное поле, а также спортплощадка для волейбола и баскетбола.

В Краснодаре одновременно состоялось открытие четырех новых школ. «Это хороший результат, но мы понимаем, что нужно строить еще больше. Сейчас в городе возводятся еще 5 школ, - отметил мэр города Евгений Первышов. - И наша задача - построить столько, чтобы школьники Краснодара учились в одну смену».

Краснодарский край, Южный федеральный округ



 
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