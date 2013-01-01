На Курилах запущен крупнейший в России рыбоперерабатывающий завод стоимостью 6,4 млрд рублей



На южнокурильском острове Шикотан (входит в состав Сахалинской области) состоялся пуск в эксплуатацию рыбоперерабатывающего завода мощность 900 тонн в сутки. Строительство осуществлено ведущей российской рыбохозяйственной компанией «Гидрострой». Объём инвестиций составил 6,4 млрд рублей. Создано 500 рабочих мест. В церемонии открытия завода по видеосвязи принял участие президент РФ Владимир Путин.

Кроме самых современных перерабатывающих мощностей, в состав комплекса входит инфраструктура морского порта и добычи, терминалы отгрузки, современный добывающий и транспортный флот.

Новый завод площадью 7,8 тыс. кв. м рассчитан на выпуск мороженой рыбопродукции, в том числе глубокой степени переработки (филе) из различных видов сырья (минтай, треска, сельдь тихоокеанская, сардина, сайра, скумбрия, кальмар) и субпродуктов. Мощность производственного холодильника - 5 тыс. тонн.

Кроме того, отдельно построен завод по производству рыбной муки и рыбьего жира мощностью до 20 тонн в сутки. Специализация предприятия связана с комплексным подходом в рыбообработке и безотходным производством.

Предприятие будет работать круглогодично. Планируется создать дополнительно 200 новых рабочих мест.

Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ