Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
04 СЕН, 13:57 МСК
USD (ЦБ)    66,5002
EUR (ЦБ)    73,2032

04 СЕН, 13:57 МСК
USD (ЦБ)    66,5002
EUR (ЦБ)    73,2032

В Хабаровском крае построят крупнейший в мире метаноловый завод стоимостью 740 млрд рублей

Сен 4
Москва Центральный федеральный округ
В Хабаровском крае построят крупнейший в мире метаноловый завод стоимостью 740 млрд рублей

В поселке Аян Хабаровского края компания Sirius Holding, зарегистрированная в Гонконге, намерена создать крупнейший в мире завод по производству метанола мощностью до 10% всего мирового объема. Проект оценивается в 740 млрд рублей.
Сырьем для готовой продукции должен стать природный газ месторождений западной Якутии. Его планируют поставлять на побережье Охотского моря по газопроводу длиной около 1,2 тыс. км и мощностью до 20 млрд кубометров газа в год.

Кроме строительства завода по переработке газа в метанол (300 млрд рублей), проект включает разведку и разработку месторождений (250 млрд рублей), строительство газопровода (150 млрд рублей) и создание инфраструктуры в Аяне (электростанция, причалы и т. д.) — 40 млрд рублей.

Масштабный проект будет реализовываться поэтапно. На первом этапе предприятие сможет производить от 7,2 до 10,8 млн тонн метанола в год.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
4 Сен:
4 Сен:
4 Сен:
Центральный федеральный округ:
3 Сен:
3 Сен:
3 Сен:
РОССИЯ:
4 Сен:
4 Сен:
3 Сен:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Дешево и светло. В каких регионах России самая доступная для населения цена электроэнергии?

Дешево и светло. В каких регионах России самая доступная для населения цена электроэнергии?
Исследования

Разворот на Дальний Восток. Путин ведет переговоры с лидерами стран Юго-Восточной Азии на ВЭФ-2019

Разворот на Дальний Восток. Путин ведет переговоры с лидерами стран Юго-Восточной Азии на ВЭФ-2019
Политика

Россия расширяет границы в Арктике и разворачивает свою экономику на Восток и другие новости

Россия расширяет границы в Арктике и разворачивает свою экономику на Восток и другие новости
События и факты

Натурпродукты. В России разрабатывают новые правила маркировки экологически чистого продовольствия

Натурпродукты. В России разрабатывают новые правила маркировки экологически чистого продовольствия
Экономика

Учителям респект! Россияне положительно оценили работу школьных педагогов

Учителям респект! Россияне положительно оценили работу школьных педагогов
Исследования

Продам Украину, недорого? Зеленский распорядился приватизировать госкомпании и открыть продажи земли

Продам Украину, недорого? Зеленский распорядился приватизировать госкомпании и открыть продажи земли
Политика

Узнай, страна

В Хабаровском крае построят крупнейший в мире метаноловый завод стоимостью 740 млрд рублей

В Хабаровском крае построят крупнейший в мире метаноловый завод стоимостью 740 млрд рублей

На Камчатке создадут курорт международного класса с объемом инвестиций 39 млрд рублей

На Камчатке создадут курорт международного класса с объемом инвестиций 39 млрд рублей

Вологда вновь на международной выставке в Москве представила коллекцию одежды из льна

Вологда вновь на международной выставке в Москве представила коллекцию одежды из льна

Регионы ДФО приняли участие в выставках «Улица Дальнего Востока» и «Дальневосточная деревня» на ВЭФ

Регионы ДФО приняли участие в выставках «Улица Дальнего Востока» и «Дальневосточная деревня» на ВЭФ

Новости дня

13:51 Пилоты упавшего Су-25УБ в Ставропольском крае погибли Пилоты упавшего Су-25УБ в Ставропольском крае погибли
Дыра в триллион. Почему власти не могут остановить рост долгов по ЖКХ российских граждан и предприятий?
Дыра в триллион. Почему власти не могут остановить рост долгов по ЖКХ российских граждан и предприятий?
13:32 ФНС получит информацию о счетах россиян в швейцарских банках ФНС получит информацию о счетах россиян в швейцарских банках
13:04 На шахте в Донецке произошел взрыв На шахте в Донецке произошел взрыв
12:35 Согласован большой пакет двусторонних документов между Россией и Индией Согласован большой пакет двусторонних документов между Россией и Индией
11:57 Самый грязный воздух в России – в Норильске и Новокузнецке Самый грязный воздух в России – в Норильске и Новокузнецке
11:15 Глава Минздрава заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян Глава Минздрава заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян
Пенсия в один клик. Какие новые суперсервисы предлагают российским гражданам на портале госуслуг?
Пенсия в один клик. Какие новые суперсервисы предлагают российским гражданам на портале госуслуг?
10:33 Протеиновые коктейли не самый эффективный способ облегчить мышечную боль после занятий спортом Протеиновые коктейли не самый эффективный способ облегчить мышечную боль после занятий спортом

Узнай, страна!

13:44 В Хабаровском крае построят крупнейший в мире метаноловый завод стоимостью 740 млрд рублей В Хабаровском крае построят крупнейший в мире метаноловый завод стоимостью 740 млрд рублей
Экология или политика? Зачем европейцы отказываются от Северного морского пути в российской Арктике?
Экология или политика? Зачем европейцы отказываются от Северного морского пути в российской Арктике?
11:13 Вологда вновь на международной выставке в Москве представила коллекцию одежды из льна Вологда вновь на международной выставке в Москве представила коллекцию одежды из льна
09:46 Омские манежи-трансформеры захватывают мир Омские манежи-трансформеры захватывают мир
02 СЕН, 16:43 В День знаний астраханских и туркменских школьников связал телемост В День знаний астраханских и туркменских школьников связал телемост
02 СЕН, 11:56 В Тамбовской области открылась инновационная Школа-центр современных индустриальных технологий В Тамбовской области открылась инновационная Школа-центр современных индустриальных технологий
31 АВГ, 12:02 Дмитрий Медведев позитивно оценил участие Астраханской области в проекте «Оздоровление Волги» Дмитрий Медведев позитивно оценил участие Астраханской области в проекте «Оздоровление Волги»
Дать стране угля. Как власти будут помогать шахтерам и менять ситуацию в угольной отрасли России?
Дать стране угля. Как власти будут помогать шахтерам и менять ситуацию в угольной отрасли России?
31 АВГ, 11:33 Премьер-министр РФ передал главе Астраханской области эстафету Всероссийского театрального марафона Премьер-министр РФ передал главе Астраханской области эстафету Всероссийского театрального марафона
30 АВГ, 12:27 29 августа завершился второй поток экспортного акселератора «Сделано в Удмуртии». 29 августа завершился второй поток экспортного акселератора «Сделано в Удмуртии».
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Seldon news
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter