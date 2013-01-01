В Хабаровском крае построят крупнейший в мире метаноловый завод стоимостью 740 млрд рублей



В поселке Аян Хабаровского края компания Sirius Holding, зарегистрированная в Гонконге, намерена создать крупнейший в мире завод по производству метанола мощностью до 10% всего мирового объема. Проект оценивается в 740 млрд рублей.

Сырьем для готовой продукции должен стать природный газ месторождений западной Якутии. Его планируют поставлять на побережье Охотского моря по газопроводу длиной около 1,2 тыс. км и мощностью до 20 млрд кубометров газа в год.

Кроме строительства завода по переработке газа в метанол (300 млрд рублей), проект включает разведку и разработку месторождений (250 млрд рублей), строительство газопровода (150 млрд рублей) и создание инфраструктуры в Аяне (электростанция, причалы и т. д.) — 40 млрд рублей.

Масштабный проект будет реализовываться поэтапно. На первом этапе предприятие сможет производить от 7,2 до 10,8 млн тонн метанола в год.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ