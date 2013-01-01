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В Приамурье запустили самое мощное в России производство золота из упорных руд

Сен 3
Москва Центральный федеральный округ
В Приамурье запустили самое мощное в России производство золота из упорных руд

Во Владивостоке в рамках V Восточного экономического форума полпред президента России по Дальневосточному федеральному округу Юрий Трутнев в режиме видеоконференцсвязи дал старт работе 3 и 4 автоклавов Покровского автоклавно-гидрометаллургического комбината в Амурской области. Инвестором строительства предприятия выступила золотодобывающая компания «Петропавловск» (зарегистрирована в Великобритании). В реализацию проекта вложено около $ 500 млн, привлечены лучшие подрядчики из 20 стран мира.
Развитие добычи золота путем автоклавного выщелачивания имеет стратегическое значение для золотодобывающей промышленности Приамурья, так как на ключевых месторождениях региона практически исчерпаны запасы золота, которое извлекается традиционными способами.

Первые два автоклава были запущены на Покровском АГК в декабре 2018 года. За 9 месяцев работы в тестовом режиме Покровский АГК произвел более 2 тонн золота из упорных руд Маломырского месторождения.

С запуском второй очереди комбинат стал крупнейшим по производственной мощности автоклавным комплексом в сфере металлургии золота в России. Объем переработки флотационного концентрата на четырех установленных автоклавах составит до 500 тыс. тонн в год. Только за первые сутки комплекс переработает 1,4 тыс. тонн концентрата упорных руд.

Как сообщил председатель совета директоров холдинга «Петропавловск» Павел Масловский, «в автоклавном цехе нет людей потому что производство автоматизировано, все реакции происходят внутри автоклавных сосудов, сырье и кислород подается по закрытым трубам». По его словам, основная работа происходит в диспетчерской, откуда операторы управляют всеми параметрами деятельности комплекса.

Холдинг «Петропавловск» входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината компании.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ



 
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