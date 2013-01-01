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На Камчатке создадут курорт международного класса с объемом инвестиций 39 млрд рублей

Сен 4
Москва Центральный федеральный округ
На Камчатке создадут курорт международного класса с объемом инвестиций 39 млрд рублей

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) подписал соглашение о создании курортного парка «Три вулкана» с общим объемом инвестиций 39,2 млрд рублей. Проект будет реализован на принципах государственно-частного партнерства на территории опережающего развития «Камчатка».
Проект предусматривает строительство курортно-туристической инфраструктуры и создание экологических маршрутов по природной территории вокруг вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый.

Инвестор (ООО «Парк «Три вулкана») планирует создать в районе сопки Горячей курорт с гостиничным комплексом на 1 тысячу номеров, 17-ю км горнолыжных трасс и двумя канатными дорогами. Предполагается, что парк ежегодно будут посещать более 400 тыс. российских и зарубежных туристов.

Господдержка в формате ТОР «Камчатка» должна обеспечить транспортную доступность курорта, а также подключение объектов курортной инфраструктуры к сетям.

«Реализация нашего проекта может стать абсолютным прорывом с туристической точки зрения. Камчатка по своему природному многообразию превосходит известные мировые аналоги, и наша главная задача раскрыть весь ее потенциал, сделать регион доступным и интересным как для россиян, так и для граждан других государств», - подчеркнул председатель совета директоров ООО «Парк «Три вулкана» Сергей Бачин.

ООО «Парк «Три вулкана» для разработки проекта нового туристического кластера на Камчатке зарегистрировали группа «Интеррос» Владимира Потанина и группа компаний «Агранта» Сергея Бачина, которая курирует несколько крупных проектов в сфере туризма, в т.ч., «Роза Хутор» в Сочи, «Завидово» в Тверской области и др.

Камчатский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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