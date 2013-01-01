В Ставропольском крае открыли терминал прилета в аэропорту г. Минеральные Воды им. М.Ю. Лермонтова



В международном аэропорту Минеральных Вод (входит в холдинг «Новапорт») состоялось открытие нового терминала прилета. Реконструкция, на которую было направлено более 3,3 млрд рублей, велась в течение пяти лет. Инвестиции в дальнейшее развитие и расширение аэропорта в ближайшие четыре года составят более 5,7 млрд рублей. По итогам 2019 г. воздушная гавань Минвод рассчитывает принять рекордное число пассажиров — 2,5 млн человек.

В результате строительных работ сформирован терминал площадью 9,4 тыс. кв. метров из двух отдельно стоящих залов прилёта внутренних и международных линий. Увеличение полезной площади позволило улучшить условия пребывания пассажиров в аэропорту и работы его сотрудников.

В новом терминале аэропорта Минеральные Воды установлено 5 лент выдачи багажа. Пропускная способность для внутренней воздушной линии — 1050 пассажиров в час, для международной — 240 пассажиров в час. В целом терминал рассчитан на обслуживание 3,1 млн пассажиров в год.

Как отметил на церемонии открытия нового терминала гендиректор ООО «Новопорт Холдинг» Сергей Рудаков, аэропорт Минвод планируется довести до размера почти 25 тыс. кв. метров только для российских направлений, а новый терминал передать международным направлениям, соединив все объекты между собой.

Сейчас крупнейший на Северном Кавказе аэропорт Международный аэропорт Минеральные Воды располагает двумя аэровокзальными комплексами: на прилет и на вылет. Маршрутная карта аэропорта насчитывает 14 российских и 13 международных направлений. Аэропорт принимает рейсы 17 российских и 8 зарубежных авиакомпаний.

Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ