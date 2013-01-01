В Приморье в порту «Восточный» удвоили мощности угольного комплекса и отправили первое судно в Индию
Во Владивостоке (Приморский край) крупнейшая в регионе стивидорная компания АО «Восточный порт» ввела в эксплуатацию в порту «Восточный» третью очередь угольного комплекса, что позволило удвоить его мощности. Частные инвестиции в проект превысили 40 млрд рублей. Создано более 600 новых рабочих мест.
Ввод третьей очереди специализированного комплекса закрытой перевалки угля позволил увеличить его мощности с 25 млн тонн до 50-55 млн тонн благодаря оснащенности передовым высокотехнологичным оборудованием.
В рамках третьей очереди установлены судопогрузочные машины на глубоководном причале, а также оборудование для одновременной разгрузки четырех полувагонов и т.д. Построены пересыпные станции, а также дополнительный электрифицированный парк отправки порожних вагонов, что позволило увеличить пропускную способность станции Находка-Восточная на 5 млн тонн в год. Ведется строительство нового электрифицированного железнодорожного парка на 12 путей.
Экологическая безопасность третьей очереди обеспечивается 20-ти метровыми ветрозащитными сооружениями общей площадью 34 тыс. кв. м, системами пылеподавления, снегогенерации и аспирации, установками многоступенчатой очистки промышленных и ливневых вод.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал угольный комплекс в порту «Восточный» самым современным и экологически чистым.
Приморский край, Дальневосточный федеральный округ
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