На Ямале дан старт строительству подводного газопровода через акваторию Обской губы



Компания «Газпромнефть-Ямал» получила положительное заключение госэкспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий на строительство подводного газопровода для транспортировки природного газа с Новопортовского и других месторождений Ямальского нефтегазодобывающего кластера. Планируемые поставки газа в объеме 20,5 млрд кубометров в год будут осуществляться по газотранспортным маршрутам «Ямбург — Тула I» и «Ямбург — Тула II».

Проектируемая трасса газопровода пересечет акваторию Обской губы. Наибольшая глубина его залегания составит около 8,5 метра, протяженность подводной части — около 58,4 км. Сухопутные участки трассы проложат на полуострове Ямал и на Тазовском полуострове.

Начальной точкой магистрального газопровода станет место его стыковки с проектируемым технологическим трубопроводом установки комплексной переработки газа Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. Окончанием станет точка врезки в магистральный газопровод «Ямбург — Тула I».

Газопровод расчетной протяженностью около 115 км пройдет по территории Ямальского и Надымского районов Ямало-Ненецкого автономного округа. Он предназначен для транспорта газа с ямальских месторождений до точки подключения к системе магистральных газопроводов ПАО «Газпром» на севере Тюменской области.

Кроме того, проектом предусмотрено обустройство площадок линейной инфраструктуры на Ямальском и Тазовском участках газопровода. В том числе будут построены оконечная и промежуточные радиорелейные станции, а также автоматическая газораспределительная станция и посадочная площадка для вертолетов на 83 км.

Ямало-Ненецкий автономный округ, Уральский федеральный округ