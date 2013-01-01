Башкирский геопарк «Янган-Тау» впервые в России вошел в глобальную сеть ЮНЕСКО



Совет ЮНЕСКО 1 сентября принял единогласное решение о включении геопарка «Янган-Тау» (Республика Башкортостан) в глобальную сеть геопарков. Башкирский геопарк первым в России получил этот статус. Предполагается, что число туристов, желающих посетить уникальный объект, увеличится в несколько раз.

Благодаря включению в глобальную сеть «Янган-Тау» получит возможность сохранить свое геологическое и культурно-историческое наследие. По словам директора санатория «Янган-Тау» Альфреда Акбашева, сейчас разработана стратегия развития геопарка, которая предусматривает строительство и ремонт дорог, а также создание новых музеев и инфраструктуры.

«Янган-Тау» находится в Салаватском районе Башкортостана. Геопарк создан в 2017 году. На его территории располагаются геологические объекты международного значения: разрезы Мечетлино, Большая Лука, Лаклы и гора Янгантау.

В настоящее время в глобальную сеть ЮНЕСКО входят 147 геопарков в 41 стране мира.

Республика Башкортостан,Приволжский федеральный округ