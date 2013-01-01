ТОП-10 достижений недели: как в России боролись с вирусами, транспортировали газ, строили ГЭС и ТЭЦ?
Фев 7
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На прошедшей неделе Россия переживала актуальные для всего мира события. Разработанные новосибирскими вирусологами тест-системы для определения нового коронавируса были отправлены в несколько стран. А в столице Башкирии приступил к работе первый в России центр по изучению вирусов, которые борются с бактериями.
В Сибири и на Кубани завершены крупные проекты, связанные с транспортировкой газа и нефти. В Центральном Черноземье и Северной Осетии запущены в эксплуатацию крупнейшие электростанции. В Крыму на главном винодельческом предприятии республики «Массандра» продолжилось масштабное обновление материально-технической базы.
- В Новосибирской области ученые создали тест-систему выявления нового коронавируса и передали странам ЕАЭС и СНГ
- В Татарстане совершил первый испытательный полет модернизированный бомбардировщик Ту-160М
- В Северной Осетии запустили самую крупную в регионе ГЭС с уникальными для России условиями работы
- В Краснодарском крае подключили нефтеперерабатывающий завод к новому магистральному трубопроводу
- В Томской области ввели в эксплуатацию газотранспортную систему за 6,7 млрд рублей
- В Воронеже ввели в эксплуатацию парогазовую установку на теплоэлектроцентрали за 15 млрд рублей
- В Тульской области начали строительство завода по глубокой переработке зерна за 2,9 млрд рублей
- В Ленинградской области спустили на воду крупнотоннажный траулер-процессор «Белое море»
- В Башкирии открыли первый в России Биологический ресурсный центр по изучению бактериофагов
- В Тверской области реализован самый крупный в РФ региональный проект по развитию общественного транспорта
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
7 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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