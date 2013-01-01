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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

ТОП-10 достижений недели: как в России боролись с вирусами, транспортировали газ, строили ГЭС и ТЭЦ?

Фев 7
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: как в России боролись с вирусами, транспортировали газ, строили ГЭС и ТЭЦ?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На прошедшей неделе Россия переживала актуальные для всего мира события. Разработанные новосибирскими вирусологами тест-системы для определения нового коронавируса были отправлены в несколько стран. А в столице Башкирии приступил к работе первый в России центр по изучению вирусов, которые борются с бактериями.

В Сибири и на Кубани завершены крупные проекты, связанные с транспортировкой газа и нефти. В Центральном Черноземье и Северной Осетии запущены в эксплуатацию крупнейшие электростанции. В Крыму на главном винодельческом предприятии республики «Массандра» продолжилось масштабное обновление материально-технической базы.

  1. В Новосибирской области ученые создали тест-систему выявления нового коронавируса и передали странам ЕАЭС и СНГ

  2. В Татарстане совершил первый испытательный полет модернизированный бомбардировщик Ту-160М

  3. В Северной Осетии запустили самую крупную в регионе ГЭС с уникальными для России условиями работы

  4. В Краснодарском крае подключили нефтеперерабатывающий завод к новому магистральному трубопроводу

  5. В Томской области ввели в эксплуатацию газотранспортную систему за 6,7 млрд рублей

  6. В Воронеже ввели в эксплуатацию парогазовую установку на теплоэлектроцентрали за 15 млрд рублей

  7. В Тульской области начали строительство завода по глубокой переработке зерна за 2,9 млрд рублей

  8. В Ленинградской области спустили на воду крупнотоннажный траулер-процессор «Белое море»

  9. В Башкирии открыли первый в России Биологический ресурсный центр по изучению бактериофагов

  10. В Тверской области реализован самый крупный в РФ региональный проект по развитию общественного транспорта

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»

 



 
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