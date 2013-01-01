ТОП-10 достижений недели: как в России боролись с вирусами, транспортировали газ, строили ГЭС и ТЭЦ?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На прошедшей неделе Россия переживала актуальные для всего мира события. Разработанные новосибирскими вирусологами тест-системы для определения нового коронавируса были отправлены в несколько стран. А в столице Башкирии приступил к работе первый в России центр по изучению вирусов, которые борются с бактериями.

В Сибири и на Кубани завершены крупные проекты, связанные с транспортировкой газа и нефти. В Центральном Черноземье и Северной Осетии запущены в эксплуатацию крупнейшие электростанции. В Крыму на главном винодельческом предприятии республики «Массандра» продолжилось масштабное обновление материально-технической базы.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»