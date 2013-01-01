В Башкирии открыли первый в России Биологический ресурсный центр по изучению бактериофагов



В Республике Башкортостан на базе уфимского филиала компании «Микроген» (холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех) начал работу первый в России Биологический ресурсный центр для углубленного изучения бактериофагов — вирусов, избирательно поражающих болезнетворные микроорганизмы. Центр впервые в стране организует фундаментальные исследования с целью усовершенствования лечебно-профилактических препаратов, которые являются альтернативой антибиотикам.

Биологический ресурсный центр объединит более 10 тыс. штаммов в составе микробных производственных коллекций, собранных на территории России. Это уникальный материал, представляющий собой государственную ценность, на основе которого создаются новые виды лекарств для лечения и профилактики инфекций во многих областях — гастроэнтерологии, урологии, гинекологии, хирургии и других.

Собранные коллекции микроорганизмов будут использованы при конструировании актуальных, клинически эффективных и безопасных препаратов. Центр займется изучением свойств бактериофагов, молекулярно-генетическими исследованиями, селекцией. Это позволит расширить области применения бактериофагов, усовершенствовать технологии их производства, разработать новые препараты.

Бактериофаги пользуются все большим спросом во всем мире, что связано с растущей устойчивостью бактерий к антибиотикам. В России развитие производства лекарственных препаратов на основе бактериофагов входит в стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности в РФ до 2030 года.

Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ