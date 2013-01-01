В Ленинградской области спустили на воду крупнотоннажный траулер-процессор «Белое море»



В Ленинградской области на Выборгском судостроительном заводе состоялся спуск на воду траулера «Белое море» — третьего судна в серии из четырех новейших крупнотоннажных рыбопромысловых судов проекта KMT01, строящихся по заказу Архангельского тралового флота. Строительство судов ведется в рамках госпрограммы «инвестиционных квот».

Кормовой морозильный траулер «Белое море» представляет собой траулер-процессор, который (как и остальные суда данного проекта) будет оснащен современным траловым комплексом последнего поколения и фабрикой по переработке рыбы с возможностью обработки до 160 тонн сырца в сутки. Морозильное оборудование позволяет ежесуточно замораживать до 100 тонн рыбы.

Оборудованная на борту автоматизированная фабрика с рыбомучной установкой предназначена для выпуска потрошеной рыбы, филе, икры и печени трески, рыбьего жира, рыбной муки и консервов (до 5 тыс. условных банок в сутки).

Судно длиной 86 метров и шириной 17 метров относится к ледовому классу Ice3 с усилением корпуса до Arc4.

В настоящее время Выборгский судостроительный завод ведет параллельное строительство восьми крупнотоннажных рыбопромысловых судов этой серии, головное судно «Баренцево море» — на заключительном этапе и будет сдано заказчику в 2020 году.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ