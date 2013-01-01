В Тверской области реализован самый крупный в РФ региональный транспортный проект за 3 млрд рублей
Фев 3
В Тверской области на линии общественного транспорта вышли 438 новых автобусов. Объём инвестиций превысил 3 млрд рублей. В настоящее время это самый масштабный реализованный проект по развитию общественного транспорта в регионах РФ.
В рамках проекта был создан единый оператор пассажирских перевозок, внедрена наиболее эффективная схема работы с перевозчиками (брутто-контракты), обновлен парк почти в полтысячи современных автобусов. Автобусы будут курсировать с 5 часов утра до полуночи. Интервалы движения составят в среднем 4 минуты.
Новые машины экологического стандарта «Евро-5» — низкопольные, оснащенные современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, всем необходимым для комфортной перевозки маломобильных граждан.
В настоящее время завершается создание объектов, необходимых для обслуживания автобусов, отдыха водителей.
Тверская область, Центральный федеральный округ
3 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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