В Воронеже ввели в эксплуатацию парогазовую установку на теплоэлектроцентрали за 15 млрд рублей
Фев 4
В Воронеже ПАО «Квадра» ввела в эксплуатацию парогазовую установку (ПГУ) на Воронежской ТЭЦ-1 мощностью 223 МВт. Стоимость инвестпроекта составила 15 млрд рублей. Новая установка повысит эффективность и надежность работы основного оборудования на теплоэлектроцентрали столицы Черноземья.
Мощность станции вырастет на 133 МВт и составит 267 МВт. Выработка электроэнергии увеличится в три раза – до 1,9 млрд кВт/ч.
Ввод нового объекта повысит экономичность энергопроизводства и уменьшит экологическую нагрузку на окружающую среду благодаря сниженному уровню выброса вредных веществ. Топливом для работы энергоблока служит природный газ. ТЭЦ-1 является важным объектом для жизнедеятельности и экономики Воронежа.
Воронежская область, Центральный федеральный округ
4 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|4 Фев:
|4 Фев:
|3 Фев:
Центральный федеральный округ:
|3 Фев:
|3 Фев:
|3 Фев:
РОССИЯ:
|3 Фев:
|3 Фев:
|3 Фев: