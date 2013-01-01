В Воронеже ввели в эксплуатацию парогазовую установку на теплоэлектроцентрали за 15 млрд рублей



В Воронеже ПАО «Квадра» ввела в эксплуатацию парогазовую установку (ПГУ) на Воронежской ТЭЦ-1 мощностью 223 МВт. Стоимость инвестпроекта составила 15 млрд рублей. Новая установка повысит эффективность и надежность работы основного оборудования на теплоэлектроцентрали столицы Черноземья.

Мощность станции вырастет на 133 МВт и составит 267 МВт. Выработка электроэнергии увеличится в три раза – до 1,9 млрд кВт/ч. Ввод нового объекта повысит экономичность энергопроизводства и уменьшит экологическую нагрузку на окружающую среду благодаря сниженному уровню выброса вредных веществ. Топливом для работы энергоблока служит природный газ. ТЭЦ-1 является важным объектом для жизнедеятельности и экономики Воронежа. Воронежская область, Центральный федеральный округ

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