В Северной Осетии запустили самую крупную в регионе ГЭС с уникальными для России условиями работы



В Северной Осетии на реке Ардон (приток реки Терек) ввели в эксплуатацию Зарамагскую ГЭС-1 мощностью 346 МВт, что позволит увеличить обеспеченность региона собственной электроэнергией почти в 4 раза. Она стала самой крупной гидростанцией в республике и третьей по мощности на Северном Кавказе. Уникальный энергообъект с самым большим в России напором воды оснащен самыми мощными ковшовыми гидротурбинами и самыми протяженными гидротехническими сооружениями.

Объект, построенный «РусГидро», является частью единого гидроэнергетического комплекса Зарамагских ГЭС и представляет собой чрезвычайно сложное инженерное сооружение.

Станция, оснащенная современным оборудованием и имеющая высокий уровень автоматизации, работает на самом большом напоре в России — 609 метров. Ее деривационный тоннель длиной более 14 км — один из самых протяженных тоннелей России. На станции установлены две самые крупные в России турбины ковшового типа, по 173 МВт каждая.

Проектная годовая выработка электроэнергии станции — 842 млн кВт/ч. Благодаря своей мощности и высокой маневренности Зарамагская ГЭС-1 повысит надежность энергоснабжения всего Северо-Кавказского региона.

Общая мощность электростанций в республике выросла вчетверо, уровень самостоятельной энергообеспеченности региона увеличился с 20% до 70%.

Республики Северная Осетия – Алания, Северо-Кавказский федеральный округ