В Краснодарском крае подключили нефтеперерабатывающий завод к новому магистральному трубопроводу



В Северском районе Краснодарского края состоялось подключение Ильского нефтеперерабатывающего завода к новому магистральному нефтепроводу Нововеличковская-Краснодар в рамках масштабной модернизации предприятия, которая позволит увеличить объем получаемой нефти более чем в два раза – с 3 млн до 6,6 млн тонн в год. В связи с расширением производства планируют создать около тысячи новых рабочих мест.

По новому нефтепроводу протяженностью 21 км на предприятие будет поступать легкая малосернистая нефть с месторождений Западной Сибири. По сравнению с транзитом по железной дороге такие поставки имеют ряд преимуществ: доставка углеводородного сырья по трубопроводу обходится дешевле, не наносит вреда окружающей среде и не зависит от погодных и др. факторов.

С запуском нового нефтепровода предприятие сможет стать вторым в крае по объему нефтепереработки после Туапсинского НПЗ (НК «Роснефть»). Кроме того, Ильский НПЗ приступил к созданию нового комплекса по производству бензина и получил разрешение на строительство еще одной установки по переработке нефти.

Краснодарский край, Южный федеральный округ