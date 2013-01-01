В Новосибирской области ученые создали тест-систему выявления нового коронавируса



В наукограде Кольцово (Новосибирская область) ученые центра вирусологии «Вектор» разработали две тест-системы, которые с достаточно высокой степенью эффективности диагностируют новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV. В настоящее время производимые «Вектором» тест-системы Роспотребнадзор передал странам ЕАЭС и СНГ.

В начале февраля тест-системы для определения коронавируса китайского происхождения были отправлены в Армению, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. В ближайшее время ожидаются поставки в Киргизию и Таджикистан.

«Вектор» является одним из ведущих российских вирусологических центров. Здесь создали вакцины от гепатита А, кори, а также тест-системы для диагностики ВИЧ. В конце 2019 года на этом предприятии запустили производство вакцины от лихорадки Эбола. Сейчас сотрудники центра усиленно работают над разработкой вакцины от нового коронавируса.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ