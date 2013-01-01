В Татарстане совершил первый испытательный полет модернизированный бомбардировщик Ту-160М



В Республике Татарстан на аэродроме Казанского авиазавода им. С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») совершил первый тестовый полет модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М, собранный по программе воспроизводства самолетов такого типа. В ходе получасового полета на высоте 1,5 тыс. метров были проверены обновленные системы и оборудование самолета. По данным экипажа, полет проходил в штатном режиме без замечаний.

Серийный выпуск сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков Ту-160, разработанных ОКБ Туполева в 1970-х годах, прекратился в 1994 году. В 2015 году Минобороны России объявило о необходимости возобновить выпуск ракетоносца.

К настоящему времени по программе воспроизводства Ту-160 собраны два бомбардировщика. Первый самолет, получивший имя «Петр Дейнекин», прошел испытания в 2018 году и поступил на вооружение Дальней авиации России.

Второй Ту-160М произведен полностью из новых узлов и получил усовершенствованное пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронного противодействия.

Ту-160М имеет максимальную взлетную массу 275 тонн при длине 54,1 метра и наибольшем размахе крыла 55,7 метра. Самолет способен развивать скорость до 2,2 тыс. км в час. Он может нести вооружение общей массой до 45 тонн. Дальность полета бомбардировщика с максимальной боевой нагрузкой превышает 10 тыс. км.

По плану воспроизводства сначала будет запущена серийная сборка бомбардировщиков в версии Ту-160М, а позднее будет развернуто серийное производство глубоко модернизированной версии самолета — Ту-160М2.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ