В Томской области ввели в эксплуатацию газотранспортную систему за 6,7 млрд рублей



В Томской области компания «Газпромнефть-Восток» ввела в эксплуатацию газотранспортную систему Урмано-Арчинской группы месторождений и Южно-Пудинского лицензионного участка. Реализация проекта позволила предприятию вчетверо увеличить объем коммерческой сдачи газа и повысить общий уровень утилизации попутного нефтяного газа до 95%. Общий объем инвестиций в проект составил около 6,7 млрд рублей.

В рамках проекта были построены: дожимная компрессорная станция (ДКС) Урманского месторождения, 97-километровый газопровод высокого давления между Урманским и Шингинским месторождениями, 18-километровый газопровод между дожимной насосной станцией (ДНС) и ДКС, а также вакуумные компрессорные станции на объектах подготовки нефти Арчинского и Урманского месторождений.

Производственная мощность газовой инфраструктуры составляет 400 млн кубометров газа в год. Создание газотранспортной системы Урмано-Арчинской группы месторождений и Южно-Пудинского лицензионного участка стало одним из крупнейших инвестиционных проектов в Томской области за последние годы.

Томская область, Сибирский федеральный округ