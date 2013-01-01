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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

В Томской области ввели в эксплуатацию газотранспортную систему за 6,7 млрд рублей

Фев 7
Москва Центральный федеральный округ
В Томской области ввели в эксплуатацию газотранспортную систему за 6,7 млрд рублей

В Томской области компания «Газпромнефть-Восток» ввела в эксплуатацию газотранспортную систему Урмано-Арчинской группы месторождений и Южно-Пудинского лицензионного участка. Реализация проекта позволила предприятию вчетверо увеличить объем коммерческой сдачи газа и повысить общий уровень утилизации попутного нефтяного газа до 95%. Общий объем инвестиций в проект составил около 6,7 млрд рублей.
В рамках проекта были построены: дожимная компрессорная станция (ДКС) Урманского месторождения, 97-километровый газопровод высокого давления между Урманским и Шингинским месторождениями, 18-километровый газопровод между дожимной насосной станцией (ДНС) и ДКС, а также вакуумные компрессорные станции на объектах подготовки нефти Арчинского и Урманского месторождений.

Производственная мощность газовой инфраструктуры составляет 400 млн кубометров газа в год. Создание газотранспортной системы Урмано-Арчинской группы месторождений и Южно-Пудинского лицензионного участка стало одним из крупнейших инвестиционных проектов в Томской области за последние годы.

Томская область, Сибирский федеральный округ



 
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