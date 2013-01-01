В Тульской области начали строительство завода по глубокой переработке зерна за 2,9 млрд рублей



В городе Ефремове Тульской области резидент ТОСЭР «Ефремов» ООО «ПромБиоТехнологии» приступил к строительным работам на территории биотехнологического кластера в рамках реализации инвестиционного проекта создания завода по глубокой переработке фуражных зерновых культур для производства аминокислот. Проект предусматривает вложение 2,9 млрд рублей и создание 173 рабочих мест.

На предприятии ведущими линейками продуктов для производства комбикормов станут белково-витаминно-минеральные комплексы и незаменимая аминокислота лизин. Помимо этого планируется выпуск продукции для пищевой промышленности и других отраслей экономики.

Производство будет основано на современной модульной технологии, что позволит в зависимости от изменяющейся конъюнктуры рынка изменять как виды, так и объемы выпускаемой продукции.

Тульская область, Центральный федеральный округ