ТОП-10 достижений недели: как в регионах России внедряли инновационные технологии и развивали АПК?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе по количеству важных событий среди регионов России лидировал Татарстан. На Казанском вертолетном заводе передали заказчику первый серийный вертолет Ми-38, отмеченный президентом Путиным на авиасалоне МАКС-2019. Зеленодольские судостроители заложили первый в России экологичный речной теплоход, работающий на природном газе. Ученые Казанского медуниверситета разработали и запатентовали «прорывной» препарат для индивидуальной генной терапии.

В Башкирии запустили крупнейшую в Европе солнечную электростанцию с уникальной системой накопления энергии и первую в России стопроцентно роботизированную молочную ферму с полным производственным циклом. Активно развивался агропромышленный комплекс в Крыму, Прибайкалье и в других регионах.

Для космической и авиационной отраслей в Тверской области изготовили уникальный барокомплекс площадью 120 кв. метров, а в Москве начали выпуск инновационного конструкционного полимера, не имеющего российских аналогов.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»