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ТОП-10 достижений недели: как в регионах России внедряли инновационные технологии и развивали АПК?

Фев 28
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: как в регионах России внедряли инновационные технологии и развивали АПК?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе по количеству важных событий среди регионов России лидировал Татарстан. На Казанском вертолетном заводе передали заказчику первый серийный вертолет Ми-38, отмеченный президентом Путиным на авиасалоне МАКС-2019. Зеленодольские судостроители заложили первый в России экологичный речной теплоход, работающий на природном газе. Ученые Казанского медуниверситета разработали и запатентовали «прорывной» препарат для индивидуальной генной терапии.

В Башкирии запустили крупнейшую в Европе солнечную электростанцию с уникальной системой накопления энергии и первую в России стопроцентно роботизированную молочную ферму с полным производственным циклом. Активно развивался агропромышленный комплекс в Крыму, Прибайкалье и в других регионах.

Для космической и авиационной отраслей в Тверской области изготовили уникальный барокомплекс площадью 120 кв. метров, а в Москве начали выпуск инновационного конструкционного полимера, не имеющего российских аналогов.

  1. В Башкортостане запустили в работу крупнейшую в Европе инновационную солнечную электростанцию

  2. В Татарстане впервые в России заложили речной пассажирский теплоход на газомоторном топливе

  3. В Екатеринбурге запустили первое в России производство высокотехнологичного протяжного инструмента

  4. В Москве начали выпуск нового полимера для авиации, космоса, судостроения, не имеющего аналогов в РФ

  5. В Севастополе принят в состав Черноморского флота новейший морской буксир «Сергей Балк»

  6. В Волгоградской области построили крупнейший в РФ завод по переработке кукурузы за 12,8 млрд рублей

  7. В Крыму запустили крупнейшее в республике производство томатов за 2,2 млрд рублей

  8. В Иркутске построили и ввели в эксплуатацию завод по переработке масел и жиров за 1 млрд рублей

  9. На Сахалине пробурили рекордную по протяженности скважину на нефтяном месторождении Одопту-море

  10. В Забайкалье в кратчайшие сроки обеспечили энергоснабжение будущего горно-обогатительного комбината

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»

 



 
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