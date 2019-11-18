ТОП-10 достижений недели: как в регионах России внедряли инновационные технологии и развивали АПК?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На этой неделе по количеству важных событий среди регионов России лидировал Татарстан. На Казанском вертолетном заводе передали заказчику первый серийный вертолет Ми-38, отмеченный президентом Путиным на авиасалоне МАКС-2019. Зеленодольские судостроители заложили первый в России экологичный речной теплоход, работающий на природном газе. Ученые Казанского медуниверситета разработали и запатентовали «прорывной» препарат для индивидуальной генной терапии.
В Башкирии запустили крупнейшую в Европе солнечную электростанцию с уникальной системой накопления энергии и первую в России стопроцентно роботизированную молочную ферму с полным производственным циклом. Активно развивался агропромышленный комплекс в Крыму, Прибайкалье и в других регионах.
Для космической и авиационной отраслей в Тверской области изготовили уникальный барокомплекс площадью 120 кв. метров, а в Москве начали выпуск инновационного конструкционного полимера, не имеющего российских аналогов.
- В Башкортостане запустили в работу крупнейшую в Европе инновационную солнечную электростанцию
- В Татарстане впервые в России заложили речной пассажирский теплоход на газомоторном топливе
- В Екатеринбурге запустили первое в России производство высокотехнологичного протяжного инструмента
- В Москве начали выпуск нового полимера для авиации, космоса, судостроения, не имеющего аналогов в РФ
- В Севастополе принят в состав Черноморского флота новейший морской буксир «Сергей Балк»
- В Волгоградской области построили крупнейший в РФ завод по переработке кукурузы за 12,8 млрд рублей
- В Крыму запустили крупнейшее в республике производство томатов за 2,2 млрд рублей
- В Иркутске построили и ввели в эксплуатацию завод по переработке масел и жиров за 1 млрд рублей
- На Сахалине пробурили рекордную по протяженности скважину на нефтяном месторождении Одопту-море
- В Забайкалье в кратчайшие сроки обеспечили энергоснабжение будущего горно-обогатительного комбината
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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