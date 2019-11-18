В Москве начали выпуск нового полимера для авиации, космоса, судостроения, не имеющего аналогов в РФ



В Москве холдинг «РТ-Химкомпозит» Госкорпорации Ростех успешно завершил промышленную апробацию инновационного конструкционного полимера, не имеющего российских аналогов. Листовой конструкционный пенопласт, выпускаемый под маркой «Акримид», обладает рекордной теплостойкостью и устойчив к химическим воздействиям. Производство материала организовано на базе НИИ полимеров.

Материал применяется в качестве легкого заполнителя при изготовлении многослойных деталей из стеклопластика и углепластика, внутренней обшивки космических летательных аппаратов, самолетов, обтекателей двигателей, корпусной части малой авиации и беспилотной техники и др.

Новый материал также может использоваться при производстве композитных корпусов и палубных элементов кораблей и катеров, корпусных конструкций радиолокационного оборудования.

Внедрение отечественной разработки позволит отказаться от импортных аналогов в стратегически важных отраслях. Результаты тестирования показывают, что разработка не уступает по своим техническим характеристикам зарубежным образцам.

Москва, Центральный федеральный округ