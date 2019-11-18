В Татарстане впервые в России заложили речной пассажирский теплоход на газомоторном топливе



В Татарстане на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького (входит в судостроительную корпорацию «Ак Барс») заложили корпус первого в истории российского судостроения речного пассажирского прогулочно-экскурсионного судна с двигателями, работающими на сжиженном природном газе (СПГ). В настоящее время судов, использующих в качестве топлива СПГ, в речном флоте России нет.

Как отметил глава республики Рустам Минниханов на торжественной церемонии закладки судна, «это знаковое событие для российского судостроения, никогда в России ещё не делали суда – речные, морские – на газомоторном топливе».

Речное пассажирское судно «Чайка» проекта 03622 пассажировместимостью не менее 170 человек разработано АО «Зеленодольское ПКБ» и представляет собой теплоход с кормовым расположением машинного отделения и размещением рулевой рубки в носовой части корпуса в надстройке первого яруса.

Судно имеет современный дизайн, панорамный обзор и возможность прохода под низкими мостами, а также отвечает последним требованиям безопасности перевозок. Пассажирский салон и рулевая рубка оснащены системами кондиционирования и отопления. Судно будет оборудовано системой «Аудиогид» на пяти языках.

Длина «Чайки» – 58,8 метра, ширина – 10,8 метра, осадка – около 1,2 метра. Скорость судна – около 18 км в час, дальность плавания по запасам топлива – 400 км, автономность – 24 часа. В экипаж входят три человека и еще восемь человек – обслуживающий персонал.

Завершение работ по строительству судна запланировано на третий квартал 2020 года. Эксплуатироваться оно будет по экскурсионному маршруту Казань-Свияжск, а также по прогулочному маршруту по реке Казанка. В перспективе такие суда могут использоваться на водных маршрутах не только в Татарстане, но и в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

Целесообразность использования природного газа на речных судах определяется его лучшими экологическими характеристиками, меньшей стоимостью и пониженным износом двигателей по сравнению с традиционными видами топлива. Переход на природный газ позволит снизить себестоимость перевозок внутренним водным транспортом.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ