В Иркутске построили и ввели в эксплуатацию завод по переработке масел и жиров за 1 млрд рублей



В Иркутской области ООО «Иркутский масложиркомбинат» (входит в группу предприятий «Янта») ввело в эксплуатацию построенный завод по высокотехнологичной переработке масел и жиров. Инвестиции составили около 1 млрд рублей.

Суточная производительность нового завода составляет150 тонн растительного масла и 100 тонн жиров для производства маргарина. С учетом введенных мощностей общая производительность Иркутского масложиркомбината по растительному маслу выросла до 250 тонн в сутки.

Завод состоит из нескольких технологических секций, которые связаны между собой, но при этом представляют самостоятельные процессы: дезодорации масел и жиров, переэтерификации жиров, гидрогенизации масла. На заводе также открыли лабораторию, которая оснащена современным оборудованием и позволяет контролировать состав продукции.

Маргарин на новом оборудовании будут выпускать на основе смеси жиров без трансизомеров жирных кислот. Технологию Иркутский масложиркомбинат разработал совместно с бельгийской фирмой «Десмет».

Запуск нового завода позволяет комбинату повысить качество продукции, увеличить производительность и снизить энергозатраты.

Иркутская область, Сибирский федеральный округ