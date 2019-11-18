В Иркутске построили и ввели в эксплуатацию завод по переработке масел и жиров за 1 млрд рублей
Фев 25
В Иркутской области ООО «Иркутский масложиркомбинат» (входит в группу предприятий «Янта») ввело в эксплуатацию построенный завод по высокотехнологичной переработке масел и жиров. Инвестиции составили около 1 млрд рублей.
Суточная производительность нового завода составляет150 тонн растительного масла и 100 тонн жиров для производства маргарина. С учетом введенных мощностей общая производительность Иркутского масложиркомбината по растительному маслу выросла до 250 тонн в сутки.
Завод состоит из нескольких технологических секций, которые связаны между собой, но при этом представляют самостоятельные процессы: дезодорации масел и жиров, переэтерификации жиров, гидрогенизации масла. На заводе также открыли лабораторию, которая оснащена современным оборудованием и позволяет контролировать состав продукции.
Маргарин на новом оборудовании будут выпускать на основе смеси жиров без трансизомеров жирных кислот. Технологию Иркутский масложиркомбинат разработал совместно с бельгийской фирмой «Десмет».
Запуск нового завода позволяет комбинату повысить качество продукции, увеличить производительность и снизить энергозатраты.
Иркутская область, Сибирский федеральный округ
25 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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