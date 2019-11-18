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В Забайкалье в кратчайшие сроки обеспечили энергоснабжение будущего горно-обогатительного комбината

Фев 28
Москва Центральный федеральный округ
В Забайкалье в кратчайшие сроки обеспечили энергоснабжение будущего горно-обогатительного комбината

В Могочинском районе Забайкальского края специалисты регионального филиала компании «Россети Сибирь» подали напряжение на объекты строящегося горно-обогатительного комбината (ГОК) «Наседкино». Реализация проекта даст региону большое количество рабочих мест и крупные налоговые поступления в бюджет.
В рамках технологического присоединения ГОКа энергетики построили 50 км воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ и подстанцию «Наседкино» мощностью 16 МВА, а также провели реконструкцию подстанции напряжением 110 кВ «Верхняя Давенда».

В кратчайшие сроки были установлены 272 металлические опоры линии электропередачи. На подстанции «Верхняя Давенда» проведены работы по расширению энергообъекта, а также произведена замена устаревшего оборудования на современное.

Месторождение Наседкино расположено в 20 км от посёлка Чалдонка Могочинского района. Запасы золота оцениваются в более чем 19 тонн при среднем содержании 2,17 грамма на тонну руды. Мощность ГОКа достигнет 1 млн тонн руды в год.

Забайкальский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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