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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

В Волгоградской области построили крупнейший в РФ завод по переработке кукурузы за 12,8 млрд рублей

Фев 26
Москва Центральный федеральный округ
В Волгоградской области построили крупнейший в РФ завод по переработке кукурузы за 12,8 млрд рублей

В Алексеевском районе Волгоградской области компания «НьюБио» за 4 года построила крупнейший в России комплекс по глубокой переработке кукурузы, оснащенный передовым оборудованием и собственной социальной инфраструктурой. Общий объем инвестиций в проект составил 12,8 млрд рублей.
В настоящее время на предприятии завершаются пуско-наладочные работы и проводится закупка сырья для запуска производства. Пробные технологические пуски производственных линий планируют начать в апреле.

По словам губернатора области Андрея Бочарова, который провел на площадке нового завода выездное совещание по развитию перерабатывающей промышленности региона, «это самый лучший в мире объект по глубокой переработке кукурузы».

Перерабатывающие мощности комплекса составят 160 тыс. тонн кукурузы в год. Предприятие будет перерабатывать 50% выращенного в Волгоградской области зерна кукурузы и производить мальтодекстрины (углеводы, которые используются в пищевой промышленности, фармацевтике и косметологии), крахмал и компоненты кормов.

Половину произведенной продукции планируют экспортировать в страны Азии, Африки и Южной Америки.

Волгоградская область, Южный федеральный округ



 
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