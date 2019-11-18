В Екатеринбурге запустили первое в России производство высокотехнологичного протяжного инструмента
Фев 25
В Екатеринбурге Свердловский инструментальный завод (СИЗ) запустил первое в России импортозамещаюее производство высокотехнологичного протяжного инструмента для сложной металлообработки. Ранее такой инструмент приобретали только за рубежом: в Германии, Швейцарии и др. Инвестиции в проект составили 200 млн рублей.
Новый производственный цех оснастили новейшим оборудованием: приобретены и установлены круглошлифовальные полуавтоматы, заточные, токарные и шлице-шлифовальные станки.
Протяжные многолезвийные металлорежущие инструменты используются для прорезания зубчатых (елочных) пазов и угловых протяжек с твердосплавными пластинами, когда требуется высокая точность обработки для изготовления особо сложных форм.
Компания планирует поставлять протяжной инструмент крупнейшим российским предприятиям горной техники, судостроительного и энергетического машиностроения, в том числе «Наро-Фоминскому машиностроительному заводу» и московскому «Научно-производственному предприятию «Салют». Кроме того, около 10% продукции пойдет на экспорт в Беларусь – «Белорусскому автомобильному заводу» (БелАЗ) и «Минскому тракторному заводу».
Свердловская область, Уральский федеральный округ
25 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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