В Крыму запустили крупнейшее в республике производство томатов за 2,2 млрд рублей



В селе Яблочном Белогорского района Республики Крым состоялось официальное открытие крупнейшего в регионе производства томатов ООО Тепличный комбинат «Белогорский». В настоящее время введена в эксплуатацию первая очередь высокотехнологичной теплицы площадью 8,1 га. Общая площадь комплекса составит 16,24 га. Инвестиции в первую очередь предприятия составили 2,21 млрд рублей.

К концу 2020 года предприятие планирует произвести 6,56 тысяч тонн овощей защищенного грунта. При производстве продукции применяются самые современные технические решения.

Уже заключено более 10 контрактов на поставку томатов в торговые сети, расположенные на полуострове. В дальнейшем крымские томаты планируется поставлять на материковую часть России, так всего четверть от произведенной продукции полностью покроет потребности крымчан и гостей республики.

Республика Крым, Южный федеральный округ