В Башкортостане запустили в работу крупнейшую в Европе инновационную солнечную электростанцию
Фев 27
В Бурзянском районе Башкирии в рамках XIX Российского промышленного форума в режиме реального времени (по видеосвязи) состоялся запуск крупнейшей в Европе сетевой солнечной электростанции (СЭС). Инновационный объект суммарной мощностью 10 МВт имеет систему накопления электроэнергии. Это уникальный проект не только для России, но и для всей Европы, так как накопители энергии такой емкости в сочетании с солнечными батареями используются впервые.
Новая станция полностью автоматизирована и рассчитана на работу в автономном режиме. Это позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение всего района.
В случае аварийного отключения или ремонтных работ на линии электропередачи электроэнергия будет поступать в автономном режиме в больницы, школы, детские сады и другие социальные объекты продолжительностью до шести часов. Новая солнечная электростанция также обеспечит бесперебойным питанием заповедник «Шульган-Таш», страдающий из-за перебоев электроснабжения.
Компания «Хевел» уже построила в республике 4 СЭС. Суммарный объём инвестиций составил около 5 млрд рублей.
Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ
27 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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