В Башкортостане запустили в работу крупнейшую в Европе инновационную солнечную электростанцию



В Бурзянском районе Башкирии в рамках XIX Российского промышленного форума в режиме реального времени (по видеосвязи) состоялся запуск крупнейшей в Европе сетевой солнечной электростанции (СЭС). Инновационный объект суммарной мощностью 10 МВт имеет систему накопления электроэнергии. Это уникальный проект не только для России, но и для всей Европы, так как накопители энергии такой емкости в сочетании с солнечными батареями используются впервые.

Новая станция полностью автоматизирована и рассчитана на работу в автономном режиме. Это позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение всего района.

В случае аварийного отключения или ремонтных работ на линии электропередачи электроэнергия будет поступать в автономном режиме в больницы, школы, детские сады и другие социальные объекты продолжительностью до шести часов. Новая солнечная электростанция также обеспечит бесперебойным питанием заповедник «Шульган-Таш», страдающий из-за перебоев электроснабжения.

Компания «Хевел» уже построила в республике 4 СЭС. Суммарный объём инвестиций составил около 5 млрд рублей.

Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ