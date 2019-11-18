В Севастополе принят в состав Черноморского флота новейший морской буксир «Сергей Балк»



В главной базе Черноморского флота городе Севастополе в состав отряда судов обеспечения вспомогательного флота принят первый морской буксир новейшего проекта 23470 «Сергей Балк», построенный на ПАО «Ярославский судостроительный завод». Перед подъемом Андреевского флага был проведен чин освящения корабля. В ближайшее время экипажу предстоит проверка готовности к выходу в море. Затем буксир приступит к выполнению плановых задач.

«Сергей Балк» — головное судно в серии из пяти морских буксиров проекта разработки ЦКБ «Балтсудопроект», строящихся по заказу Министерства обороны РФ. В связи со 110-летием Русско-японской войны 1904–1905 годов двум первым морским буксирам проекта 23470 приказом Главнокомандующего ВМФ России присвоены наименования «Сергей Балк» и «Андрей Степанов» в честь героев Порт-Артура — командиров судов вспомогательного флота. Главное предназначение судов проекта 23470 — морские буксировки во льдах и на чистой воде, проводки в акватории портов, постановка судов к причалу, выполнение эскортных операций в море, тушение пожаров на плавучих и береговых объектах и горящего на воде топлива, а также снятие с мели кораблей и судов. Грузоподъемность новых буксиров — 200 тонн. Дальность плавания — 3000 миль, автономность — 30 суток. Севастополь, Южный федеральный округ

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