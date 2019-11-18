Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 ФЕВ, 12:29 МСК
USD (ЦБ)    65,5177
EUR (ЦБ)    70,4591

26 ФЕВ, 12:29 МСК
USD (ЦБ)    65,5177
EUR (ЦБ)    70,4591
Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

В Севастополе принят в состав Черноморского флота новейший морской буксир «Сергей Балк»

Фев 26
Москва Центральный федеральный округ
В Севастополе принят в состав Черноморского флота новейший морской буксир «Сергей Балк»

В главной базе Черноморского флота городе Севастополе в состав отряда судов обеспечения вспомогательного флота принят первый морской буксир новейшего проекта 23470 «Сергей Балк», построенный на ПАО «Ярославский судостроительный завод». Перед подъемом Андреевского флага был проведен чин освящения корабля. В ближайшее время экипажу предстоит проверка готовности к выходу в море. Затем буксир приступит к выполнению плановых задач.
«Сергей Балк» — головное судно в серии из пяти морских буксиров проекта разработки ЦКБ «Балтсудопроект», строящихся по заказу Министерства обороны РФ.

В связи со 110-летием Русско-японской войны 1904–1905 годов двум первым морским буксирам проекта 23470 приказом Главнокомандующего ВМФ России присвоены наименования «Сергей Балк» и «Андрей Степанов» в честь героев Порт-Артура — командиров судов вспомогательного флота.

Главное предназначение судов проекта 23470 — морские буксировки во льдах и на чистой воде, проводки в акватории портов, постановка судов к причалу, выполнение эскортных операций в море, тушение пожаров на плавучих и береговых объектах и горящего на воде топлива, а также снятие с мели кораблей и судов. Грузоподъемность новых буксиров — 200 тонн. Дальность плавания — 3000 миль, автономность — 30 суток.

Севастополь, Южный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
26 Фев:
26 Фев:
26 Фев:
Центральный федеральный округ:
25 Фев:
25 Фев:
25 Фев:
РОССИЯ:
25 Фев:
25 Фев:
25 Фев:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Россия заплатит за грязную нефть Белоруссии. Какую компенсацию получит Минск

Россия заплатит за грязную нефть Белоруссии. Какую компенсацию получит Минск
Экономика

Промышленность России. Главные проблемы реализации национальных проектов

Промышленность России. Главные проблемы реализации национальных проектов
Экономика

Банки данных. Насколько выросла в России утечка информации о клиентах кредитных организаций?

Банки данных. Насколько выросла в России утечка информации о клиентах кредитных организаций?
Исследования

Участники выставки «CJF-Детская мода» узнали как построить экономику взаимоотношений

Участники выставки «CJF-Детская мода» узнали как построить экономику взаимоотношений
События и факты

«Цыкнул на них». Путин раскрыл смысл нацпроектов и особенности работы с чиновниками

«Цыкнул на них». Путин раскрыл смысл нацпроектов и особенности работы с чиновниками
Политика

Слишком сладкая жизнь. Почему в России закрываются сахарные заводы

Слишком сладкая жизнь. Почему в России закрываются сахарные заводы
Экономика 1

Узнай, страна

В Волгоградской области построили крупнейший в РФ завод по переработке кукурузы за 12,8 млрд рублей

В Волгоградской области построили крупнейший в РФ завод по переработке кукурузы за 12,8 млрд рублей

В Башкирии заработала первая в России роботизированная ферма с полным производственным циклом

В Башкирии заработала первая в России роботизированная ферма с полным производственным циклом

В Севастополе принят в состав Черноморского флота новейший морской буксир «Сергей Балк»

В Севастополе принят в состав Черноморского флота новейший морской буксир «Сергей Балк»

В Челябинской области разработали не имеющий аналогов метод бестраншейного ремонта трубопроводов

В Челябинской области разработали не имеющий аналогов метод бестраншейного ремонта трубопроводов

Новости дня

11:46 В Саратове задержали двух подростков, которые готовили нападение В Саратове задержали двух подростков, которые готовили нападение
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
10:16 Сенатор Пушков осудил поведение журналисток из Грузии на конференции в ООН Сенатор Пушков осудил поведение журналисток из Грузии на конференции в ООН
09:06 Дональд Трамп продлил антироссийские санкции из-за Крыма Дональд Трамп продлил антироссийские санкции из-за Крыма
07:27 Россиянам рекомендуют не посещать Италию, Южную Корею и Иран Россиянам рекомендуют не посещать Италию, Южную Корею и Иран
25 ФЕВ, 23:59 Volkswagen представил новый Polo для РФ Volkswagen представил новый Polo для РФ
25 ФЕВ, 23:23 Ученые обнаружили зеленую водоросль возрастом в миллиард лет Ученые обнаружили зеленую водоросль возрастом в миллиард лет
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
25 ФЕВ, 22:46 Зеркаль рассказала о наступлении новой эры в отношениях России и Украины Зеркаль рассказала о наступлении новой эры в отношениях России и Украины

Узнай, страна!

11:50 В Волгоградской области построили крупнейший в РФ завод по переработке кукурузы за 12,8 млрд рублей В Волгоградской области построили крупнейший в РФ завод по переработке кукурузы за 12,8 млрд рублей
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
20 ФЕВ, 11:17 В Москве прошла презентация онлайн-платформы ATFN – инструмента доступного финансирования МСП В Москве прошла презентация онлайн-платформы ATFN – инструмента доступного финансирования МСП
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter