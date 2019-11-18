На Сахалине пробурили рекордную по протяженности скважину на нефтяном месторождении Одопту-море
Фев 26
На шельфе Охотского моря в Сахалинской области компания «РН-Сахалинморнефтегаз», входящая в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть», ввела в эксплуатацию рекордную по протяженности горизонтальную скважину для месторождения Одопту-море (Северный купол). Длина скважины составила 8,7 тыс. метров. Текущий дебит — 180 тонн в сутки.
Технология бурения скважин со сверхдальним отходом от вертикали на шельфе Сахалина была впервые применена при разработке месторождения Одопту-море. Cредняя длина таких скважин, пробуренных с суши под акваторией моря, превышает 6 тысяч метров.
Добиться таких результатов специалистам предприятия удалось благодаря применению высокотехнологичных методов, в том числе глубинного картирования пластов с записью пластового давления, роторно-управляемых систем с дистанционным сопровождением процесса бурения в режиме реального времени и др.
Основной объем буровых работ при строительстве рекордной скважины выполнили предприятия внутреннего сервиса «Роснефти», проектные решения были подготовлены институтами Корпоративного научного комплекса компании в Южно-Сахалинске и Тюмени.
Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ
26 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|26 Фев:
|26 Фев:
|26 Фев:
Центральный федеральный округ:
|26 Фев:
|26 Фев:
|26 Фев:
РОССИЯ:
|25 Фев:
|25 Фев:
|25 Фев: