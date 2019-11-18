ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили самолеты, АЭС и внедряли инновации?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

Помимо успешных стартов и завершений масштабных проектов в различных сферах экономики, «первым делом» прошедшей недели в России были самолеты. Началась агрегатная сборка первого серийного гражданского самолета Ил-114-300: в межрегиональной кооперации участвуют несколько авиазаводов.

В Дагестане на оборонном предприятии построили цех для производства легкомоторных самолётов. В Башкирии успешно испытали первую в российском авиастроении систему цифровой электрогенерации для самолетов и средних вертолетов, существенно уменьшив их вес. В Татарстане завершили сертификационные испытания «кортежного» вертолета Aurus класса люкс.

В различных отраслях промышленности активно внедрялись новые технологии. Российская армия продолжала получать новейшее вооружение.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»