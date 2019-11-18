ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили самолеты, АЭС и внедряли инновации?
Фев 14
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
Помимо успешных стартов и завершений масштабных проектов в различных сферах экономики, «первым делом» прошедшей недели в России были самолеты. Началась агрегатная сборка первого серийного гражданского самолета Ил-114-300: в межрегиональной кооперации участвуют несколько авиазаводов.
В Дагестане на оборонном предприятии построили цех для производства легкомоторных самолётов. В Башкирии успешно испытали первую в российском авиастроении систему цифровой электрогенерации для самолетов и средних вертолетов, существенно уменьшив их вес. В Татарстане завершили сертификационные испытания «кортежного» вертолета Aurus класса люкс.
В различных отраслях промышленности активно внедрялись новые технологии. Российская армия продолжала получать новейшее вооружение.
- В Новосибирске запустили крупнейшее в мире производство графеновых нанотрубок за 1,3 млрд рублей
- В Бурятии стартовало строительство Центра ядерной медицины для дальневосточных регионов и Монголии
- В Мурманской области на полигонах в Баренцевом море прошел госиспытания фрегат «Адмирал Касатонов»
- В Курской области досрочно осуществили первое ключевое событие года на строительстве Курской АЭС-2
- В Нижнем Новгороде начали сборку фюзеляжа первого серийного пассажирского самолета Ил-114-300
- На Алтае крупная фармкомпания запустила новую линию по производству лекарств за 5 млрд рублей
- В Волгограде запущено импортозамещающее производство биметаллических радиаторов за 2 млрд рублей
- В Дагестане построили производственную площадку для выпуска легкомоторных самолётов МАИ-411
- В Башкирии успешно испытали первую в РФ цифровую систему генерирования электроэнергии для самолетов
- В Татарстане завершились сертификационные испытания вертолёта «Ансат» класса люкс
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
14 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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