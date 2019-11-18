В Башкирии успешно испытали первую в РФ цифровую систему генерирования электроэнергии для самолетов



Уфимское агрегатное производственное объединение холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех успешно завершило межведомственные испытания новейшей системы генерирования электроэнергии для самолетов Ил-112 В и Ил-114-300, а также средних вертолетов. Это первая в российском авиастроении система генерирования, построенная на принципах цифрового управления, позволяющих повысить ее производительность.

В ходе испытаний проверялись функциональность системы и ее устойчивость к внешним воздействиям. В результате установлено практически полное соответствие характеристик агрегатов системы требованиям технического задания.

Применение цифрового управления позволило существенно расширить диапазон рабочих частот вращения генератора: номинальная мощность выдается при оборотах двигателя 6600 об/мин, тогда как используемые сегодня в российском авиастроении аналоговые системы работают только после 7600 об/мин.

Кроме того, разработчикам удалось решить одну из основных задач любой авиатехники — снизить вес агрегата. В отличие от ряда зарубежных лайнеров, в которых применяется система с приводом постоянной частоты вращения, уфимский генератор существенно легче за счет отсутствия привода.

Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ