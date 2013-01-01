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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

В Мурманской области на полигонах в Баренцевом море прошел госиспытания фрегат «Адмирал Касатонов»

Фев 11
Москва Центральный федеральный округ
В Мурманской области на полигонах в Баренцевом море прошел госиспытания фрегат «Адмирал Касатонов»

В Мурманской области выполнил очередной этап государственных ходовых испытаний на полигонах в Баренцевом море первый серийный фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов». После завершения всего комплекса испытаний корабль будет принят в состав ВМФ РФ в одно из соединений надводных кораблей Северного флота.
Экипаж корабля отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы, которые обеспечивают оборону корабля от атак высокоточного ракетного оружия.

Фрегаты данного проекта являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тыс. км.

Мурманская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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