В Мурманской области на полигонах в Баренцевом море прошел госиспытания фрегат «Адмирал Касатонов»
Фев 11
В Мурманской области выполнил очередной этап государственных ходовых испытаний на полигонах в Баренцевом море первый серийный фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов». После завершения всего комплекса испытаний корабль будет принят в состав ВМФ РФ в одно из соединений надводных кораблей Северного флота.
Экипаж корабля отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы, которые обеспечивают оборону корабля от атак высокоточного ракетного оружия.
Фрегаты данного проекта являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тыс. км.
Мурманская область, Северо-Западный федеральный округ
11 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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