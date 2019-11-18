В Курской области досрочно осуществили первое ключевое событие года на строительстве Курской АЭС-2



В Курской области строители досрочно выполнили первое из десяти ключевых событий текущего года по сооружению Курской АЭС-2: на энергоблоке № 1 завершен монтаж первого яруса наружной защитной оболочки реактора. Численность работников на строительной площадке Курской АЭС-2 в текущем году увеличится с 4,5 тыс. до 6,6 тыс. человек.

Высота защитной оболочки 65,4 метра, толщина — от 0,5 до 1,5 метра. Установку первого яруса наружной защитной оболочки строители начали с отметки -0,05 метра, нарастив конструкцию до отметки +8,95 метра.

Сейчас ведется установка доборной арматуры, следующим этапом станет бетонирование второй захватки первого яруса НЗО (в первую захватку уже уложили бетон) и прилегающих конструкций. Всего строители установили 15 армоблоков, которые сомкнулись в круг диаметром 50,8 метра.

Экономии времени удалось добиться благодаря эффективному взаимодействию всех задействованных в данной операции структур, а также благодаря реализации проекта по максимальному укрупнению конструкций блоков в цеху. Примененная технология позволила минимизировать высотные работы на стройплощадке и связанные с этим потери времени на организацию рабочих мест на высоте.

Наружная защитная оболочка — одна из важных локализующих систем безопасности энергоблока. Она предназначена как для восприятия нагрузок от эксплуатационных воздействий — ионизирующего и теплового излучения, так и внешних экстремальных климатических воздействий — ураганов, смерчей, сейсмического воздействия уровня МРЗ (максимальное расчетное значение), а также воздействия ударной волны, падения самолёта и т.п.

Курская область, Центральный федеральный округ