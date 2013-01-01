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В Бурятии стартовало строительство Центра ядерной медицины для дальневосточных регионов и Монголии

Фев 11
Москва Центральный федеральный округ
В Бурятии стартовало строительство Центра ядерной медицины для дальневосточных регионов и Монголии

В столице Бурятии Улан-Удэ торжественно заложили первый камень в основание Центра ядерной медицины, который будет обслуживать не только население республики, но и из соседних регионов, а также Монголии. Оборудование центра позволит на ранних стадиях диагностировать и эффективно лечить онкологические и также кардиологические заболевания. Объем инвестиций в проект — 1,38 млрд рублей. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году.
Работы на стройплощадке объекта в Октябрьском районе Улан-Удэ уже начались. Четырехэтажное здание займет площадь в 2,3 тыс. кв. метров. В нем расположатся отделения радионуклидного обеспечения, позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии, а также производства и контроля качества радиофармпрепаратов.

Врачи Центра смогут обслуживать до 7 тысяч обратившихся и проводить порядка 5,5 тысяч исследований ежегодно.

Для осуществления лучевой и радионуклидной диагностики онкозаболеваний и оказания пациентам амбулаторно-поликлинической и консультативной помощи в здании установят необходимое оборудование, как медицинского назначения, так и защищающего персонал от излучения.

Здесь установят циклотрон — высокочастотный ускоритель для протонной терапии, на котором будут производиться радиоактивные фармпрепараты, использование которых в противоопухолевой терапии на сегодняшний день считается наиболее эффективным и безопасным.

Новый центр даст возможность не только использовать прорывные разработки диагностики и лечения онкологических заболеваний, но и проводить дальнейшее наблюдение эффективности проводимого лечения, которое для жителей республики будет бесплатным. Ранее подобные услуги можно было получить не ближе, чем в Хабаровске, Красноярске или в Южной Корее.

Республика Бурятия, Дальневосточный федеральный округ



 
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