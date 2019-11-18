В Дагестане построили производственную площадку для выпуска легкомоторных самолётов МАИ-411
Фев 13
В Кизляре (Республика Дагестан) на оборонном предприятии ОАО «Концерн КЭМЗ» завершилось строительство цеха для производства легкомоторных самолётов МАИ-411. Общая площадь производственного помещения составляет более 5 тыс. кв. метров. До конца года планируется выпустить три новых воздушных судна.
Модель самолёта разработана в Отраслевом специальном конструкторском бюро экспериментального самолётостроения Московского авиационного института (ОСКБЭС МАИ).
Изготовление опытного образца лёгкого многоцелевого четырёхместного самолёта МАИ-411 велось на двух площадках: в производственном центре ОСКБЭС МАИ и ОАО «Концерн КЭМЗ». Самолёт получил сертификат лётной годности и был представлен на авиасалоне МАКС-2019.
МАИ-411 имеет два двигателя ROTAX 912S, закрытых в мотогондолы и расположенных на крыле симметрично относительно фюзеляжа. При взлётной массе 1,2 тыс. кг может совершать полёт на высоте до 3 тыс. метров на расстояние до 1,5 тыс. км.
Применение отечественных технологий позволило создать двухдвигательный самолёт более низкой стоимости, чем однодвигательные западные аналоги.
Республика Дагестан, Северо-Кавказский федеральный округ
13 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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