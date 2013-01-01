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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

В Волгограде запущено импортозамещающее производство биметаллических радиаторов за 2 млрд рублей

Фев 11
Москва Центральный федеральный округ
В Волгограде запущено импортозамещающее производство биметаллических радиаторов за 2 млрд рублей

В Волгограде на площадке завода «Форте Пром ГмбХ» построен и запущен новый цех по производству биметаллических радиаторов. Инвестиции составили 2 млрд рублей. В настоящее время здесь также готовится к запуску первая очередь нового завода по производству стальных панельных радиаторов стоимостью 1,5 млрд рублей. Численность сотрудников будет увеличена с 350 до 500 человек.
В построенном здании площадью 7,5 тыс. кв. метров установлены 5 современных литейных комплексов, автоматическая линия механической обработки. Первая линия завода производит 5 млн секций в год. К ней добавилась вторая линия, что позволит выпускать более 8 млн секций радиаторов в год.

Биметаллические радиаторы изготовливают из труб-коллекторов и алюминиевой оболочки. Благодаря внутренним стальным трубам, выдерживающим высокое рабочее давление жидкости и его перепады, биметаллическая батарея более устойчива к гидроударам.

Полноценный биметаллический радиатор имеет полностью стальной коллектор, выполненный из углеродистой стали марки 20. Такая особенность полностью исключает взаимодействие теплоносителя с алюминием, предотвращает образование коррозии.

Завод успешно работает по программе импортозамещения, выпуская продукцию, востребованную как в России, так и за рубежом. По совокупному объему производства завод вошел в число крупнейших предприятий России в этом сегменте.

Волгоградская область, Южный федеральный округ



 
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