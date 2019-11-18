В Нижнем Новгороде начали сборку фюзеляжа первого серийного пассажирского самолета Ил-114-300



В Нижнем Новгороде на производственной площадке авиазавода «Сокол» (филиал АО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ») начали сборку фюзеляжа первого серийного самолета Ил-114-300. Расширение производственных компетенций предприятия осуществляется в рамках диверсификации оборонно-промышленного комплекса.

На заводе «Сокол» построят семь отсеков фюзеляжа, которые затем передадут для окончательной сборки. Проект гражданского самолета Ил-114-300 разработан и будет полностью запущен с использованием новейших цифровых технологий. Это позволит работать по бесчертежной системе — в едином информационном пространстве.

Пассажирский самолет Ил-114-300 предназначен для местных воздушных линий. Он рассчитан на 60 пассажиров, экипаж состоит из командира и второго пилота.

На Ил-114-300 устанавливается цифровой пилотажно-навигационный комплекс, обеспечивающий взлет и посадку в метеоусловиях II категории ICAO (International Civil Aviation Organization).

Производство таких самолетов планируется поставить на поток в 2021 году. В кооперации по изготовлению серийных агрегатов участвуют также авиационные заводы «ВАСО» в Воронеже и «Авиастар-СП» в Ульяновске. Финальная сборка будет проходить на производственных площадях РСК «МиГ» — на Луховицком авиационном заводе имени П. А. Воронина.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ