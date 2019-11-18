В Татарстане завершились сертификационные испытания вертолёта «Ансат» класса люкс
В Татарстане ПАО «Казанский вертолетный завод» холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех завершил сертификационные испытания вертолета «Ансат» с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике бренда Aurus, под которым в рамках проекта «Кортеж» выпускаются машины класса люкс для первых лиц государств. Теперь линейку продолжает и авиационная техника.
В ходе сертификационных испытаний проведена оценка работоспособности оборудования, установленного в VIP-салоне вертолета, и электромагнитной совместимости с бортовым радиоэлектронным оборудованием.
Успешно завершены высокогорные испытания «Ансата», подтвердившие возможность его работы в горной местности на высотах до 3500 метров. Вертолет может применяться в температурном диапазоне от –45 до +50 градусов С.
Легкий многоцелевой вертолет «Ансат» спроектирован опытно-конструкторским бюро Казанского вертолетного завода. Машина оснащена двумя двигателями и может применяться для пассажирских и VIP-перевозок, доставки грузов, мониторинга окружающей среды и в качестве санитарного борта. При разработке салона для выработки эргономических решений, помимо компьютерного моделирования, проводились тесты с участием людей с различной комплекцией.
«Ансат» предназначен для перевозки пяти пассажиров. Благодаря самой большой по объему кабине среди вертолетов данного класса, максимально удобному салону и возможности оснащения встраиваемой мультимедийной техникой вертолет оптимально подходит для корпоративных VIP-перевозок.
Следующий этап – получение в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации) одобрения изменений типовой конструкции вертолета, после чего будут проведены предъявительские и приемо-сдаточные испытания машины.
Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ
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