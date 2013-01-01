Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
12 ФЕВ, 09:44 МСК
USD (ЦБ)    63,9490
EUR (ЦБ)    69,7684

12 ФЕВ, 09:44 МСК
USD (ЦБ)    63,9490
EUR (ЦБ)    69,7684
Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

В Новосибирске запустили крупнейшее в мире производство графеновых нанотрубок за 1,3 млрд рублей

Фев 12
Москва Центральный федеральный округ
В Новосибирске запустили крупнейшее в мире производство графеновых нанотрубок за 1,3 млрд рублей

В Новосибирске российский производитель углеродных нанотрубок OCSiAl («Роснано») вывел на производственную мощность крупнейший в мире реактор по синтезу графеновых нанотрубок. Инвестиции в проект составили 1,3 млрд рублей. Теперь компании принадлежит более 90% всех мировых мощностей по производству данной продукции.
Это уже вторая установка «Графетрон-50», первая начала работать в 2014 году. Суммарная мощность двух линий составит 75 тонн в год, с возможностью увеличения до 100 тонн в год.

Автор уникальной технологии — российский ученый-физик, академик РАН Михаил Предтеченский. Одностенные углеродные нанотрубки являются универсальным наномодификатором, улучшающим механические свойства, электро- и теплопроводность различных материалов.

Так, добавка 0,1% одностенных углеродных нанотрубок алюминию увеличивает его прочность в два раза, добавка 0,01% к некоторым пластикам делает их электропроводящими, добавка 0,001% в бетон делает его прочнее на 50%.

Основными заказчиками продукции выступают производители различных видов пластиков, композитных материалов, резин, литий-ионных аккумуляторов, а также химические концерны. До 90% графеновых нанотрубок идет на экспорт в Китай, Японию и страны Европы.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
11 Фев:
11 Фев:
11 Фев:
Центральный федеральный округ:
11 Фев:
11 Фев:
11 Фев:
РОССИЯ:
11 Фев:
10 Фев:
10 Фев:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Держитесь за команду! Как сохранить свой бизнес в эпоху перемен?

Держитесь за команду! Как сохранить свой бизнес в эпоху перемен?
Бизнес и психология

«Это наша нефть!» Зачем Минск приступил к отбору российской нефти из «Дружбы»

«Это наша нефть!» Зачем Минск приступил к отбору российской нефти из «Дружбы»
Экономика 12

Переориентация на российское сырье. Как Россия выиграла от санкций США

Переориентация на российское сырье. Как Россия выиграла от санкций США
Экономика 1

Материнский капитал для «Единой России». Как Путин накачивает рейтинг партии власти

Материнский капитал для «Единой России». Как Путин накачивает рейтинг партии власти
Экономика 3

Положить или взять? Какой выбор россиянам дают рекордно низкие банковские ставки?

Положить или взять? Какой выбор россиянам дают рекордно низкие банковские ставки?
Экономика

«Ваш счет закрывают». Стал известен новый способ мошенничества с деньгами россиян

«Ваш счет закрывают». Стал известен новый способ мошенничества с деньгами россиян
Экономика

Узнай, страна

В Новосибирске запустили крупнейшее в мире производство графеновых нанотрубок за 1,3 млрд рублей

В Новосибирске запустили крупнейшее в мире производство графеновых нанотрубок за 1,3 млрд рублей

В Кемеровской области начали строить современные очистные сооружения на Талдинском угольном разрезе

В Кемеровской области начали строить современные очистные сооружения на Талдинском угольном разрезе

Во Владикавказе открыли первую в России школу космонавтики с планетарием и реальными тренажерами

Во Владикавказе открыли первую в России школу космонавтики с планетарием и реальными тренажерами

В Томской области выявлена новая нефтяная залежь палеозойской нефти с запасом около 5 млн тонн

В Томской области выявлена новая нефтяная залежь палеозойской нефти с запасом около 5 млн тонн

Новости дня

08:54 Депутат Рады предложил обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу Депутат Рады предложил обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Вашингтон хочет серьезно обсудить с Москвой и Пекином сокращение ядерных запасов
Вашингтон хочет серьезно обсудить с Москвой и Пекином сокращение ядерных запасов
11 ФЕВ, 23:59 Samsung представил еще один складной смартфон Samsung представил еще один складной смартфон
11 ФЕВ, 23:36 Найден способ отказаться от тестирования на животных при изучении рака Найден способ отказаться от тестирования на животных при изучении рака
11 ФЕВ, 23:01 Китайский коронавирус получил официальное название Китайский коронавирус получил официальное название
11 ФЕВ, 21:43 Лукашенко обсудил с Путиным и Медведевым публикации в российских СМИ Лукашенко обсудил с Путиным и Медведевым публикации в российских СМИ
11 ФЕВ, 20:40 В России могут снизить ипотечные ставки В России могут снизить ипотечные ставки
Bloomberg рассказал о надежде Путина на правительство Мишустина
Bloomberg рассказал о надежде Путина на правительство Мишустина
11 ФЕВ, 20:08 Ученые смогли использовать звук и свет для сверхбыстрой передачи данных Ученые смогли использовать звук и свет для сверхбыстрой передачи данных

Узнай, страна!

09:27 В Новосибирске запустили крупнейшее в мире производство графеновых нанотрубок за 1,3 млрд рублей В Новосибирске запустили крупнейшее в мире производство графеновых нанотрубок за 1,3 млрд рублей
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter