В Новосибирске запустили крупнейшее в мире производство графеновых нанотрубок за 1,3 млрд рублей



В Новосибирске российский производитель углеродных нанотрубок OCSiAl («Роснано») вывел на производственную мощность крупнейший в мире реактор по синтезу графеновых нанотрубок. Инвестиции в проект составили 1,3 млрд рублей. Теперь компании принадлежит более 90% всех мировых мощностей по производству данной продукции.

Это уже вторая установка «Графетрон-50», первая начала работать в 2014 году. Суммарная мощность двух линий составит 75 тонн в год, с возможностью увеличения до 100 тонн в год.

Автор уникальной технологии — российский ученый-физик, академик РАН Михаил Предтеченский. Одностенные углеродные нанотрубки являются универсальным наномодификатором, улучшающим механические свойства, электро- и теплопроводность различных материалов.

Так, добавка 0,1% одностенных углеродных нанотрубок алюминию увеличивает его прочность в два раза, добавка 0,01% к некоторым пластикам делает их электропроводящими, добавка 0,001% в бетон делает его прочнее на 50%.

Основными заказчиками продукции выступают производители различных видов пластиков, композитных материалов, резин, литий-ионных аккумуляторов, а также химические концерны. До 90% графеновых нанотрубок идет на экспорт в Китай, Японию и страны Европы.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ