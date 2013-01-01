На Алтае крупная фармкомпания запустила новую линию по производству лекарств за 5 млрд рублей



В Алтайском крае фармацевтическая компания «Эвалар» запустила вторую линию нового производственного комплекса, предназначенную для выпуска лекарственных средств на основе синтетического сырья. Общая стоимость проекта составила 5 млрд рублей.

Мощность нового производства составляет 2 млрд таблеток и капсул в год. Запуск нового производства позволит компании увеличить объемы выпуска продукции более чем в полтора раза.

Новые производственные мощности планируют использовать как для развития собственного лекарственного портфеля, так и для расширения контрактного производства.

Оборудование производств позволяет компании выпускать практически любые лекарственные формы. Наличие в новом комплексе большой складской номенклатуры сырья, а также высокая скорость внедрения дают возможность гибко работать с запросами партнеров.

Алтайский край, Сибирский федеральный округ