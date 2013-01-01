ТОП-10 достижений недели: как в регионах РФ создавали промкластеры, строили корабли и разводили коз?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

Прошедшая неделя была ознаменована триумфальным возвращением российской команды «КАМАЗ-мастер» с международного ралли-марафона «Дакар-2020», где она одержала очередную победу и продемонстрировала, по словам президента РФ Владимира Путина, «огромные возможности и мощный потенциал отечественной автомобильной техники».

Не меньшие возможности подтвердили и другие отрасли экономики регионов России. На Алтае создали первый кластер возобновляемой энергетики, а в Воронежской области – композитный кластер. На верфях Ленинградской и Астраханской областей заложили новые суда. В Адыгее и на Ставрополье открыли крупные агропредприятия по производству козьего молока. В Севастополе начали развивать яхтенный туризм.

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Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»