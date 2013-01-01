ТОП-10 достижений недели: как в регионах РФ создавали промкластеры, строили корабли и разводили коз?
Янв 24
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
Прошедшая неделя была ознаменована триумфальным возвращением российской команды «КАМАЗ-мастер» с международного ралли-марафона «Дакар-2020», где она одержала очередную победу и продемонстрировала, по словам президента РФ Владимира Путина, «огромные возможности и мощный потенциал отечественной автомобильной техники».
Не меньшие возможности подтвердили и другие отрасли экономики регионов России. На Алтае создали первый кластер возобновляемой энергетики, а в Воронежской области – композитный кластер. На верфях Ленинградской и Астраханской областей заложили новые суда. В Адыгее и на Ставрополье открыли крупные агропредприятия по производству козьего молока. В Севастополе начали развивать яхтенный туризм.
- На Алтае завершили создание первого в РФ регионального кластера солнечной генерации за 12 млрд рублей
- В Свердловской области запустили первый в России циклотрон для ядерной медицины
- В Тульской области построили первую очередь крупнейшего в ЦФО тепличного комплекса за 7,2 млрд рублей
- В Адыгее открыли агрокомплекс в рамках первого в России кластера по производству козьего молока
- В Нижегородской области открыли первое в России производство наномодифицированных полимеров
- В Воронежской области завершили первый этап проекта создания композитного кластера за 1 млрд рублей
- В Ленинградской области приступили к строительству двух судов-краболовов для курильских рыбаков
- В Подмосковье впервые разработали и изготовили самые крупные в России преобразователи частоты тока
- В Севастополе дан старт созданию яхтенной марины в Балаклавской бухте
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
24 Янв 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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