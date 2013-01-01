Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
20 ЯНВ, 16:01 МСК
USD (ЦБ)    61,4654
EUR (ЦБ)    68,2082

20 ЯНВ, 16:01 МСК
USD (ЦБ)    61,4654
EUR (ЦБ)    68,2082

В Ленинградской области приступили к строительству двух судов-краболовов для курильских рыбаков

Янв 20
Москва Центральный федеральный округ
В Ленинградской области приступили к строительству двух судов-краболовов для курильских рыбаков

В г. Отрадное Ленинградской области судостроительный завод «Пелла» приступил к строительству двух судов для добычи краба проекта 03070 по итогам аукционов по распределению квот на добычу краба. Работы по завершению формирования двух корпусов краболовных судов ведутся в опережающем режиме с целью досрочной поставки. Также началась закупка судового комплектующего оборудования.
Суда проекта 03070 предназначены для специализированного донного лова краба (камчатский, опилио, синий) конусными ловушками японского типа с последующим хранением улова в живом виде на борту.

Длина судов — 50,5 метра, ширина — 12,6 метра, дедвейт — около 650 тонн. Мощность главного двигателя — 1200 кВт, вместимость RSW-танков — около 100 тонн живой продукции. Краболовы могут развивать скорость до 12 узлов, дальность плавания — не менее 5000 миль. Экипаж — 28 человек.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
20 Янв:
20 Янв:
20 Янв:
Центральный федеральный округ:
20 Янв:
20 Янв:
20 Янв:
РОССИЯ:
17 Янв:
17 Янв:
17 Янв:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Космический день» для голосования. Когда россиянам предложат решить судьбу Конституции

«Космический день» для голосования. Когда россиянам предложат решить судьбу Конституции
Политика

Небедный премьер. Как Мишустин заработал свое состояние

Небедный премьер. Как Мишустин заработал свое состояние
Политика

По Кудринскому счету. Как Президент и Счетная палата России оценивают исполнение нацпроектов?

По Кудринскому счету. Как Президент и Счетная палата России оценивают исполнение нацпроектов?
Экономика

Платить за ЖКХ будем меньше? Банкам могут запретить комиссию за коммуналку

Платить за ЖКХ будем меньше? Банкам могут запретить комиссию за коммуналку
Экономика

Ефим Пивовар: "Меня привлекает открытость азербайджанской культуры"

Ефим Пивовар:
Интервью и комментарии

Включить голову. Почему осознанность – главное лекарство при конфликте?

Включить голову. Почему осознанность – главное лекарство при конфликте?
Бизнес и психология

Узнай, страна

В Свердловской области запустили первый в России циклотрон для ядерной медицины

В Свердловской области запустили первый в России циклотрон для ядерной медицины

В Карелии крупнейший в РФ экспортер газетной бумаги впервые начал поставки в Австралию

В Карелии крупнейший в РФ экспортер газетной бумаги впервые начал поставки в Австралию

В Ленинградской области приступили к строительству двух судов-краболовов для курильских рыбаков

В Ленинградской области приступили к строительству двух судов-краболовов для курильских рыбаков

В Дагестане начали расширять самую крупную обувную фабрику на Северном Кавказе

В Дагестане начали расширять самую крупную обувную фабрику на Северном Кавказе

Новости дня

15:22 Песков прокомментировал итоги конференции по Ливии Песков прокомментировал итоги конференции по Ливии
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
14:45 Путин предложил назначить нового генпрокурора РФ Путин предложил назначить нового генпрокурора РФ
13:51 Названы сроки оформления маткапитала на первенца Названы сроки оформления маткапитала на первенца
13:14 Обнародованы правила покупки «красивых» автомобильных номеров Обнародованы правила покупки «красивых» автомобильных номеров
12:03 Сербия купила российские комплексы ПВО «Панцирь-С1» Сербия купила российские комплексы ПВО «Панцирь-С1»
10:59 Трамп планирует ужесточить правила выдачи виз в США Трамп планирует ужесточить правила выдачи виз в США
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
09:49 Синоптики снова предсказали москвичам теплую весеннюю погоду Синоптики снова предсказали москвичам теплую весеннюю погоду

Узнай, страна!

15:50 В Свердловской области запустили первый в России циклотрон для ядерной медицины В Свердловской области запустили первый в России циклотрон для ядерной медицины
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter