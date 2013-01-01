В Ленинградской области приступили к строительству двух судов-краболовов для курильских рыбаков



В г. Отрадное Ленинградской области судостроительный завод «Пелла» приступил к строительству двух судов для добычи краба проекта 03070 по итогам аукционов по распределению квот на добычу краба. Работы по завершению формирования двух корпусов краболовных судов ведутся в опережающем режиме с целью досрочной поставки. Также началась закупка судового комплектующего оборудования.

Суда проекта 03070 предназначены для специализированного донного лова краба (камчатский, опилио, синий) конусными ловушками японского типа с последующим хранением улова в живом виде на борту. Длина судов — 50,5 метра, ширина — 12,6 метра, дедвейт — около 650 тонн. Мощность главного двигателя — 1200 кВт, вместимость RSW-танков — около 100 тонн живой продукции. Краболовы могут развивать скорость до 12 узлов, дальность плавания — не менее 5000 миль. Экипаж — 28 человек. Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ

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