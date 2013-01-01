В Якутии пробурили первую в мире многозабойную нефтяную скважину по инновационной технологии



В Мирнинском районе Якутии на Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном месторождении компания «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» пробурила первую в мире 15-забойную горизонтальную скважину. Она имеет самую большую протяженность проходки по коллектору в России. Общая длина скважины 12,8 тыс. метров, а проходки по коллектору — 10,3 тыс. метров. Предприятие превысило собственный рекорд более чем на 4 тыс. метров.

Уникальный проект отличается сложной конструкцией скважины, названной специалистами «березовый лист». В отличие от скважин, пробуренных по традиционной технологии, где просто делаются ответвления от горизонтального ствола, многозабойная скважина имеет инновационную конструкцию, которая состоит из 15 боковых стволов, каждый из которых делится еще на два, напоминая лист березы. Новая конструкция скважины обеспечит эффективную разработку нефтяного пласта, который имеет газовую шапку. Стартовый дебит скважины составил 401,5 тонн нефти в сутки. Республика Саха-Якутия, Дальневосточный федеральный округ

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