В Воронежской области завершили первый этап проекта создания композитного кластера за 1 млрд рублей



В Новоусманском районе Воронежской области на территории особой экономической зоны «Центр» завершились основные строительные работы на площадке нового завода по производству фольгированных диэлектриков, технических ламинатов и препрегов «ИК Масловский» (торговая марка «Ламплекс Композит»). В строительство инвестировано более 1 млрд рублей. Создается 120 рабочих мест. Общий объем вложений в реализацию проекта по созданию регионального композитного кластера составит более 5 млрд рублей.

В данный момент специалисты приступили к монтажу и пусконаладке инновационного европейского оборудования, не имеющего аналогов в России.

Продукция завода может применяться при изготовлении электродвигателей, генераторов и других комплектующих, использующихся в производстве электронных приборов, бытовой техники и т.д.

Наряду с построенным заводом в композитный кластер войдет компания «Аэрокосмические композитные технологии», которая будет изготавливать корпуса и детали космических кораблей, сопел ракетных двигателей, композитных конструкций для машин малой авиации и других изделий на основе углеволокна.

Весь проект рассчитан на три этапа и будет полностью реализован в 2023 году.

Воронежская область, Центральный федеральный округ