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В Подмосковье впервые разработали и изготовили самые крупные в России преобразователи частоты тока

Янв 22
Москва Центральный федеральный округ
В Подмосковье впервые разработали и изготовили самые крупные в России преобразователи частоты тока

В подмосковной Дубне компания «ГП «Энергоимпэкс» разработала и изготовила уникальную отечественную систему частотного регулирования в энергосистеме для нужд газовой отрасли. Мощность каждого преобразователя составляет 25 мегаватт, что сравнимо с потреблением электроэнергии небольшим городом. На сегодняшний день это крупнейшие преобразователи частоты, когда-либо разработанные и изготовленные в России. Они полностью выполнены на отечественной элементной базе и программном обеспечении.
Полный комплекс работ по проектированию, производству и внедрению крупнейшей в России системы тиристорных преобразователей частоты ТПЧ-10/25000 осуществлен за два года. При производстве узлов и комплектующих системы было задействовано более десяти российских заводов-изготовителей силового электрооборудования.

На сегодняшний день на газокомпрессорной станции «Павелецкая», обеспечивающей подачу природного газа высокого давления по магистральному газопроводу Ямбург-Елец-Тула-2, эксплуатируются уже две такие системы.

Преобразователи служат для оперативного регулирования скорости мощных синхронных электродвигателей и поддержания производительности газовых компрессоров в зависимости от требуемого давления в газопроводной системе.

Московская область, Центральный федеральный округ



 
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