В Подмосковье впервые разработали и изготовили самые крупные в России преобразователи частоты тока
Янв 22
В подмосковной Дубне компания «ГП «Энергоимпэкс» разработала и изготовила уникальную отечественную систему частотного регулирования в энергосистеме для нужд газовой отрасли. Мощность каждого преобразователя составляет 25 мегаватт, что сравнимо с потреблением электроэнергии небольшим городом. На сегодняшний день это крупнейшие преобразователи частоты, когда-либо разработанные и изготовленные в России. Они полностью выполнены на отечественной элементной базе и программном обеспечении.
Полный комплекс работ по проектированию, производству и внедрению крупнейшей в России системы тиристорных преобразователей частоты ТПЧ-10/25000 осуществлен за два года. При производстве узлов и комплектующих системы было задействовано более десяти российских заводов-изготовителей силового электрооборудования.
На сегодняшний день на газокомпрессорной станции «Павелецкая», обеспечивающей подачу природного газа высокого давления по магистральному газопроводу Ямбург-Елец-Тула-2, эксплуатируются уже две такие системы.
Преобразователи служат для оперативного регулирования скорости мощных синхронных электродвигателей и поддержания производительности газовых компрессоров в зависимости от требуемого давления в газопроводной системе.
Московская область, Центральный федеральный округ
22 Янв 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|22 Янв:
|22 Янв:
|22 Янв:
Центральный федеральный округ:
|21 Янв:
|21 Янв:
|21 Янв:
РОССИЯ:
|21 Янв:
|21 Янв:
|21 Янв: